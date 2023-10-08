Более 50 тыс. человек вышли на протест против амнистии каталонских сепаратистов в Барселоне
В Барселоне провели акцию против амнистии каталонских сепаратистов. На протест вышло более 50 тыс. человек, передает телеканал «Известия». К акции также присоединились различные политические деятели. В Испании проходят переговоры по формированию правительства. Обязанности главы правительства исполняет лидер Испанской социалистической рабочей партии. Политик призывает к амнистии каталонских сепаратистов. Санчес настаивает на проведении референдума о независимости. Участники акции выступали против мер, которые требует Санчес.
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