Более 50 тыс. человек вышли на протест против амнистии каталонских сепаратистов в Барселоне

Более 50 тыс. человек вышли на протест против амнистии каталонских сепаратистов в Барселоне

2023-10-08 20:01:09

2023-10-08 20:01:09

2023-10-08 20:01:09

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