Турецкая армия ликвидировала свыше 70 курдских боевиков
Турецкая армия уничтожила около 100 объектов Рабочей партии Курдистана на севере Сирии. Ликвидировано свыше 70 курдских боевиков, сообщил телеканал со ссылкой на военные источники. ВВС Турции вечером 6 октября провели операцию на севере Сирии, передает телеканал «Известия». Анкара называет РПК основной угрозой национальной безопасности. По данным минобороны страны, цель — защита населения. Кампания — ответ республики на попытку теракта у штаб-квартиры МВД в Анкаре 1 октября.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.