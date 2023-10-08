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Турецкая армия ликвидировала свыше 70 курдских боевиков

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Турецкая армия уничтожила около 100 объектов Рабочей партии Курдистана на севере Сирии. Ликвидировано свыше 70 курдских боевиков, сообщил телеканал со ссылкой на военные источники. ВВС Турции вечером 6 октября провели операцию на севере Сирии, передает телеканал «Известия». Анкара называет РПК основной угрозой национальной безопасности. По данным минобороны страны, цель — защита населения. Кампания — ответ республики на попытку теракта у штаб-квартиры МВД в Анкаре 1 октября.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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