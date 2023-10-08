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Российским бойцам UFC неожиданно вернули флаг страны

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UFC разрешил россиянам выходить на бои с национальным флагом, об этом на пресс-конференции заявил глава организации Дэйна Уайт. По его словам, когда он был в отпуске в Мексике во время местного Дня независимости, отсутствие флагов сводило его с ума, передает телеканал «Известия». Первоначально решение отказаться от флагов было принято из благих побуждений, заявляли в организации. Полный запрет на флаги был введен UFC весной 2022 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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