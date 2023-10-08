В европейских городах проходят акции поддержки Израиля

В Европе проходят акции солидарности с Израилем. В Берлине люди собрались у Бранденбургских ворот. На митинге ожидается около 200 участников, его инициировало немецко-израильское общество. Также запланированы акции еще в четырех городах Германии. Также митинг поддержки проходит в Париже. Эйфелеву башню подсветят в цвета флага Израиля 9 октября, сообщила мэр Анн Идальго.

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