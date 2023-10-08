Больше 2 тыс. человек погибли в Афганистане в результате землетрясения

Больше 2 тыс. человек погибли в Афганистане в результате землетрясения

2023-10-08 14:19:18

2023-10-08 14:19:18

2023-10-08 14:19:18

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