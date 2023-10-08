Больше 2 тыс. человек погибли в Афганистане в результате землетрясения
В результате землетрясения в Афганистане 2 тыс. человек погибли, больше 9 тыс. пострадали, передает Reuters. Накануне в регионе ощущались сильные подземные толчки, передает телеканал «Известия». Магнитуда землетрясения на западе Афганистана составила 6,3. Последующие подземные толчки произошли в 35 км от города Герат. Землетрясение также затронуло афганские провинции Фарах и Бадгис.
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