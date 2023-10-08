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Депутат Гаврилов назвал условия съемки соседей и публикации видео на YouTube

Депутат Гаврилов: выкладывать соседей на YouTube можно только с их разрешения
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Фото: Global Look Press/Valentin Wolf
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Депутат Госдумы Сергей Гаврилов в воскресенье, 8 октября, рассказал, при каких условиях можно снимать и выкладывать на YouTube соседей.

«Фотографировать дома соседей можно, но если ролик с домом и его жителями и домашними животными или фото будут размещены в соцсетях и на YouTube, то надо понимать, что, согласно ст. 152.1 ГК РФ, обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина <…> допускаются только с согласия этого гражданина», — рассказал он «РИА Новости».

Гаврилов также напомнил, что сбор и распространение данных о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну, наказуемы по статье Уголовного кодекса (УК) РФ о нарушении неприкосновенности частной жизни.

При этом депутат пояснил, что госслужбы имеют право снимать жилые дома с квадрокоптеров.

«Если исключительно с квадрокоптера фиксировали ваш дом, например это был квадрокоптер Росреестра, запущенный для исправления реестровых ошибок, то здесь нет проникновения в тайну вашей частной жизни», — отметил он.

Однако, по словам депутата, если вы заметили, что посторонний частный дрон снимает дома, необходимо обратиться в полицию, а не пытаться сбить его самостоятельно.

Дело — труба: запретят ли в России YouTube
Вопрос о пессимизации или блокировке видеохостинга вновь встал ребром

Ранее, 3 октября, в Роскомнадзоре напомнили, что по закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» на территории России запрещено распространение сведений о методах обхода блокировок противоправного контента. Там сообщили, что планируется разработать критерии оценки материалов, помогающих обходить блокировки в интернете.

В тот же день зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин сообщил о планах РКН выпустить в 2024 году приказ, согласно которому работа всех VPN-сервисов в магазинах приложений, Play Market и AppStore, будет остановлена в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам.

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