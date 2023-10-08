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Рекордное число мигрантов прибыло на южную границу США

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Журналистка Томи Ларен назвала открытую границу с Мексикой опасной авантюрой США. При администрации Байдена на южную границу Штатов прибыло рекордное число мигрантов, передает телеканал «Известия». В 2021 и 2022 годах число переселенцев составило более 2,3 млн человек. В 2023 финансовом году США столкнулись с более чем 1,2 млн мигрантов. Fox News и другие СМИ оценивают число нелегалов как минимум в 6 млн человек. Ранее Илон Маск приехал на границу с Мексикой, чтобы показать масштабы миграционного кризиса. Основатель SpaceX заснял десятки нелегалов, сидящих под мостом на американской стороне границы в ожидании, когда их оформят работники пограничной службы. Маск призвал разобраться в ситуации на южной границе США и остановить поток мигрантов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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