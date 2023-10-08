Юрист раскрыл схему мошенников под видом операторов сотовой связи

Телефонные мошенники начали обзванивать абонентов под видом сотовых операторов с предложением продлить якобы истекающий договор на номер телефона. Об этом 8 октября рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

В действительности договоры, заключаемые абонентом с сотовыми операторами, не предусматривают ограниченного срока пользования номером.

Эксперт рассказала, что во время разговора злоумышленник старается отвлечь внимание собеседника обилием технических деталей, после чего уточняет, на какой период клиент желает продлить контракт с оператором. Затем на номер абонента приходит сообщение с кодом, которое необходимо ввести для «подтверждения пользовательского соглашения о продлении договора на новый срок».

Тем временем телефонный мошенник продолжает отвлекать собеседника различными мелкими деталями, пока не спрашивает цифры и код, полученные в сообщении. Затем злоумышленник сообщает, что направил клиенту ссылку, где необходимо ввести код «для завершения дистанционного подписания пользовательского соглашения».

Этот код ― не что иное, как данные для входа в личный кабинет жертвы на портале Госуслуг, отмечает Соловьев. Также мошенники могут попросить внести символическую сумму на счет телефона с помощью банковской карты, после чего происходит хищение всех средств со счета.

Ранее, 2 октября, директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC, ГК «Солар» Владимир Дрюков заявил, что двухфакторная аутентификация, которая с 1 октября стала обязательной для части пользователей Госуслуг, служит барьером, отсекающим самые простые и массовые методы атак, что, в свою очередь, положительно сказывается на общей безопасности пользователей.

По его словам, участились случаи взлома аккаунтов пользователей на Госуслугах, связанные с несоблюдением ими «правил кибергигиены» (например, использование одного пароля на нескольких ресурсах). Компиляцию данных таких аккаунтов злоумышленники потом и выдают за утечки с Госуслуг.