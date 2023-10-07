Первую в стране ракету-носитель запустили в Испании

Испания запустила суборбитальную ракету-носитель «Мьюра-1». Космический аппарат разработан и собран полностью в королевстве, передает телеканал «Известия». Проект принадлежит частной компании PLD Space. Ракета названа в честь породы боевых быков. Она обладает грузоподъемностью в 100 кг. Конечная цель запуска — провести первые летные испытания, которые позволят проверить технологию в реальных условиях.

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