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Первую в стране ракету-носитель запустили в Испании

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Испания запустила суборбитальную ракету-носитель «Мьюра-1». Космический аппарат разработан и собран полностью в королевстве, передает телеканал «Известия». Проект принадлежит частной компании PLD Space. Ракета названа в честь породы боевых быков. Она обладает грузоподъемностью в 100 кг. Конечная цель запуска — провести первые летные испытания, которые позволят проверить технологию в реальных условиях.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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