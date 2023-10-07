Треть россиян планируют рефинансировать ипотеку в 2024 году

Почти треть россиян собираются рефинансировать ипотеку в 2024 году. Ставки по программам продолжают расти, сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов в области недвижимости, сообщает телеканал «Известия». Внимание россиян к готовому жилью остается высоким — 25% респондентов заинтересованы в большой жилплощади. Около 15% россиян хотят купить жилье как можно скорее. Респонденты уверены в скором повышении цен на недвижимость.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.