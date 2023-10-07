Конец периода роста цен

По итогам долгих совещаний, предупреждений, увещеваний и попыток договориться с участниками рынка правительство РФ приняло меры, которые защищают внутренний рынок и нормализуют стоимость топлива для потребителей. Период роста цен, продолжавшийся с июля и связанные не только с высоким сезоном, но и рядом других факторов, в том числе изменением курса рубля и снижением выплат по демпферу, завершен. Причем с положительным результатом как для отрасли, так и для потребителей.

Главная задача стабилизации рынка и главные тревожащий фактор — параметры демпфера. Изначально демпфер создан для стабилизации рынка нефтепродуктов России и независимости его от внешних изменений. Демпфер — это инструмент, который поддерживает низкую стоимость топлива для экономики, стимулируя ее, и в то же время сохраняет средства нефтяным компаниям для инвестиций в переработку. Принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября этого года топливный демпфер. Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке. Это даст возможность обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции.

Наконец-то правительство услышало рынок и увеличило нормативы продаж на бирже. Да, я неоднократно говорил и буду говорить, что ориентироваться нужно на показатель продаж на бирже лучшей компании на рынке. И если этот уровень составляет 20%, то аналогичной цифры могут достичь и остальные. В этот раз мы приблизились к заветной цифре не минимальным однопроцентным шагом — доля продажи бензина увеличена с 13% до 15%, дизеля — с 9,5% до 12,5%. Увеличение объемов — это гарантия обеспечения независимых АЗС. Причем, не только объемами — чем больше объемов, тем ниже цена, а значит у независимых есть шанс получить прибыль и инвестировать в развитие топливообеспечивающей инфраструктуры страны.

Запрет серого экспорта через заградительную пошлину в 50 тыс. рублей также достаточная мера. С одной стороны, экспорт топлива не запрещен. Однако субсидированное через демпфер топливо предназначено для граждан нашей страны, сельхозпроизводителей, транспортных компаний. И увозить его на экспорт, зарабатывая для одного человека, а тем самым экономика несет убытки в корне неверно. Также скорректирована номенклатура, запрещенная к вывозу, дабы ретивые экспортеры не могли вывезти бензин и дизтопливо, просто переименовав их во что-то иное.

Снят запрет на экспорт. Эта мера была использована как сильный аргумент в переговорах Правительства с нефтяниками. Собственно, именно это и позволило принять вышеперечисленные меры и стабилизировать рынок. Но о наполнении бюджета и исполнении обязательств перед иностранными покупателями тоже забывать нельзя — правда, только с оглядкой на внутренний рынок. Если производитель поставляет в Россию не менее 50% дизтоплива от объема производства, он сможет экспортировать через систему трубопроводов в морские порты.

Да, рынок нефтепродуктов требует постоянной доработки. Необходимо развивать срочный рынок как инструмент и долгосрочного производственного планирования, и как страхование ценовых рисков покупателей. Необходимо в комплексе рассматриваться топливообеспечение — есть и метан, и СУГ, и электричество. Не стоит забывать и об ответственности потребителей — их обязательства также необходимо согласовать и прописать в совместном приказе ФАС и Минэнерго. Однако сейчас ситуация стабилизировалась — и мы можем заняться стратегическими вопросами.