Пятый канал презентовал проекты нового сезона

Актеры сериала «Наш спецназ» в форме даже за кадром. На праздник Пятого канала — словно прямиком с площадки. Актеры даже за кадром настоящие друзья, сообщает телеканал «Известия». Новый телевизионный сезон Пятого канала артисты открыли музыкально. Актеры сериала «След» исполнили на сцене песню «Незаконченный роман». Сериал уже вошел в историю как самый продолжительный. Снято свыше 3 тыс. серий «Следа». В эфире Пятого идет 16-й сезон с новыми героями.

Новый сезон — это настоящий телевизионный праздник. А в этом году есть что отмечать! 85 лет исполнилось Ленинградскому телевидению, продолжателем традиций которого является Пятый канал. Он стабильно занимает ведущие позиции по телесмотрению. Это не мешает идти в ногу со временем. Презентовали как новые сериалы, так и продолжения уже полюбившихся. «Крепким орешкам» посвятили зону, где можно попробовать сериал на вкус. Среди классики Пятого — «Условный мент», «Свои». В детективном жанре телеканалу нет равных. Уже скоро зрителей ждет совсем необычная новинка. Сериал «Витязи» расскажет про древнерусский спецназ. Премьера на Пятом состоится 6 ноября.

Программа Пятого канала включает в себя не только сериалы. В проектах «Они потрясли мир» и «Светская хроника» рассказывается о судьбах известных артистов. На презентации Пятого канала гости могли побеседовать с Савелием и сделать фото. Робот рассказал подробности о новом потребительском проекте «Страна советов». А в программе «Знание сила» эксперты тестируют популярные продукты и товары. Еще одна важная для канала дата в этом году — проекту «День Ангела» уже 10 лет. Главные герои программы — воспитанники детских домов. Больше всего дети мечтают найти любящих маму и папу. Заветное желание старается исполнять Пятый канал. Семью обрели 378 детей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.