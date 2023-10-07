Лидер первой панк-группы Екатеринбурга погиб на Кубе

На Кубе погиб лидер первой панк-группы Екатеринбурга «Панки по пьянке» Андрей Серебренников (псевдоним — Арон «30»). Об этом стало известно 7 октября.

Информация о смерти музыканта появилась на странице группы во «ВКонтакте». Там уточняется, что Серебренников умер 4 октября.

Как уточняет портал Е1, он утонул во время отдыха на Кубе.

Серебренникову было 60 лет.

Одна из первых екатеринбургских панк-групп «Панки по пьянке» была основана в 1988 году. Музыканты играли на одной сцене с «Гражданской обороной» и «Звуками Му». В 2000-х группа вернулась к реализации проектов, Серебренников всё это время являлся лидером группы, вокалистом и бас-гитаристом.