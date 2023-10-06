Спустя четыре года после наводнения сотни человек в Тулуне ждут жилье

В городе Тулуне Иркутской области сотни человек, которые пострадали от наводнения четыре года назад, всё еще ждут новое жилье. Об этом 6 октября сообщает корреспондент Кирилл Ольков.

Жители уцелевших после наводнения домов вынуждены зимовать в ужасных условиях, а некоторым из пострадавших объяснили, что им не положены новые квартиры. При этом средства для них по программе переселения выделены.

Жители прибрежных домов до сих пор страдают от последствий наводнения.

«У меня зимой дверь не закрывается. Двери нараспашку, внутри холодно и сыро. Делать ремонт бесполезно», — жалуется один из местных жителей.

Один из горожан Виктор Неуступов точно не помнит, какой он в очереди на переселение, считает, что приблизительно пятисотый.

Специальная программа по переселению пострадавших от грунтовых вод начала действовать в Иркутской области в 2020 году. За это время только половину жителей смогли переселить. По словам мэра Тулуна Юрия Кариха, на всех жилья не хватает. К этому моменту в очереди стоят 811 человек, и всех в один год переселить не удастся.

При этом еще не все пострадавшие оформили документы. Но есть и те, кто не стоит в очереди, хотя по внешним признакам имел на это право. Например, дом Анны Шабуркиной, который разрушается на глазах, обследовала частная специализированная организация, с которой заключила договор администрация Тулуна. Эксперты не нашли признаков аварийности жилья, заключив, что дом «ограниченно работоспособный», а этот статус не позволяет ветерану труда подать документы в Минстрой.

«[Комиссия] нанималась в рамках контракта. У них есть спецпознания, и оспаривать их какие бы либо заключения не можем. Они проводили спецзамеры приборами на основании своего исследования», — сообщила председатель комитета по земельному имуществу администрации города Алена Наговицына.

Специалисты, которых наняли жители, признали дом аварийным, однако к тому моменту заявки по программе переселения не принимались.

Еще одной пострадавшей от наводнения Екатерине Прокопенко предложили заселиться в пустующий детский сад. В такой же ситуации сейчас находится около 700 жителей, и до зимы никого из них точно не переселят.

Активист 2 октября рассказал «Известиям», что претензии правоохранителей к мэру Тулуна Иркутской области Юрию Кариху были обоснованными и касались распределения участков для семей, пострадавших от разрушительного наводнения 2019 года. Мужчина подчеркнул, что торги шли через подставное лицо, а один из участков Карих разыграл на аукционе для себя, а другой — для своего сына.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что мэра Тулуна допрашивают в рамках уголовного дела о переселении из ветхого и аварийного жилья. В администрации Тулуна и дома у чиновника провели обыски. В этот же день было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. Кариха допросили, однако 3 октября он вышел на работу. В этот же день стало известно, что в Тулуне ввели в эксплуатацию новую дамбу для защиты населенного пункта от разлива реки Ия.

В 2019 году в Иркутской области произошло наводнение, в результате которого погибли 26 человек. За время паводка в регионе подтопило около 11 тыс. жилых домов, от наводнения пострадало более 45 тыс. человек. Наибольший ущерб понесли города Нижнеудинск и Тулун.