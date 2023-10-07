Секс в большом баре: дебют Дарьи Мороз, «ФК Родина» и новый «Локи»
В октябре на more.tv и Wink — криминальная комедия «ФК Родина», на Okko — «Секс. До и после», а на KION — док «ANNA ASTI. Путь феникса». Netflix порадует фанатов Эдгара По «Падением дома Ашеров», на Disney+ покажут второй сезон хита Marvel «Локи», а на Peacock — адаптация популярной хоррор-игры «Пять ночей с Фредди». «Известия» рассказывают о главных премьерах месяца в онлайн-кинотеатрах.
«ФК Родина»
more.tv, Wink
18+
Криминальная комедия расскажет о провинциальной футбольной команде «Родина». Неожиданно мэр, он же владелец клуба, прекращает финансирование организации и спортсмены остаются без денег и соревнований. От безвыходности мужчины идут на сделку с местным криминальным авторитетом — им предстоит перевезти контрабанду в Китай, тогда их команду выкупят. По законам жанра всё идет не по плану: футболисты становятся должниками, их преследует китайская мафия, а новым владельцем клуба становится капитан команды.
Над сценарием «Родины» работали авторы популярного сериала «Трудные подростки»: Алексей Воробьев, Екатерина Матвиенко и Дмитрий Видавский. Главная роль досталась Роману Евдокимову.
Первые эпизоды появятся на more.tv и Wink 12 октября. Всего планируется восемь серий, финальные выйдут в конце ноября.
«Секс. До и после»
Okko
18+
События сериала разворачиваются в баре «Лед». Здесь знакомятся, назначают свидания и обсуждают отношения разные герои и пары. Зрители узнают о проблемах стендап-комика и феминистки, супружеской пары, переживающей кризис. Дарья Мороз сыграла эффектную владелицу заведения.
«Секс. До и после» — режиссерский дебют Дарьи Мороз. Она уже успела приложить руку к популярным сериалам «Содержанки» и «Жить жизнь», но в роли продюсера. Релиз состоит из 14 коротких новелл по 15–30 минут.
Первые четыре серии можно будет посмотреть на Okko уже 12 октября.
«Против всех», второй сезон
START
16+
Комедия про упрямого деда Захара получила новый сезон. В нем Занозины продолжат бороться за земельный участок, а противостоять им будет генеральская дочь Барбара, которая готова пойти на всё, лишь бы получить желаемое. Помочь семье может общественный резонанс, и для этого они становятся участниками ток-шоу.
К своим ролям вернулись актеры, которых зрители видели в первом сезоне, а злодейкой стала Александра Ребенок. Второй сезон стартует с 16 октября.
«ANNA ASTI. Путь феникса»
KION
18+
«Путь феникса» — документальный фильм, рассказывающий об одной из самых популярных современных певиц России. В ленте уделили особое внимание ее творческому пути, а также реальной персоне, скрывающейся за медийной маской. Картина посвящена не только самой певице, но и ее команде. Зрителям покажут, как готовят зрелищные шоу Анны Асти и как создавались ее главные хиты.
Помимо Анны Асти, в «Пути феникса» снялся Филипп Киркоров. Для режиссера дока Азата Григоряна это уже второй фильм о российских звездах: в 2022 году он рассказал о Басте («Баста. Суперигра»). Картина появится на KION 20 октября.
«Убить Риту»
Premier
18+
«Убить Риту» — криминальная драма с элементами черной комедии, режиссером выступила Мария Агранович («Люби их всех», «The Телки»). Главную роль в проекте исполнила Евгения Борзых, которая летом получила приз за лучшую женскую роль в этом сериале на фестивале «Пилот».
Главная героиня сериала — бывшая учительница химии Рита. После увольнения она решает заработать своими навыками и убрать богатый коттедж после бурной вечеринки: ее химические составы выведут любые пятна. Случайно Рита уничтожает следы убийства важного в городе человека. Теперь за ней гоняются бандиты, полиция и даже спецслужбы — Рита что-то скрывает.
Премьера намечена на 19 октября.
«Объяснялкины»
«Кинопоиск»
18+
«Объяснялкины» — анимационный сериал для взрослых, продюсерами которого стали популярные блогеры Егор Лоскутов и Дмитрий Сыендук.
Мультсериал рассказывает об «идеальной» семье, которая ведет образовательное телешоу. Передача так успешна, что на них обращают внимание стриминговые сервисы. Семья подписывает контракт и оказывается в ловушке: теперь героям нельзя стареть и съезжать с квартиры. Более того, они обязаны постоянно что-то объяснять. Чтобы вырваться на свободу, Объяснялкины решают саботировать собственное шоу и добиться увольнения.
Премьера анимации запланирована на 19 октября.
«Исчезнувшие»
Amediateka
18+
«Исчезнувшие» — совместный проект Новой Зеландии и Ирландии. Это детектив на оккультную тему с элементами драмы. Режиссерами выступили Питер Бюргер и Ханна Куинн, оба уже привлекли внимание индустрии у себя на родине.
Следователь из Дублина Тео Рихтер, которого сыграл Ричард Флуд («Бесстыжие», «Анатомия страсти», «Сделано в Италии»), вынужден ехать в новую Зеландию — там бесследно пропала группа ирландских туристов. В последний раз их видели в живописной деревушке, в которой уже происходило подобное. Тела всех без вести пропавших находили у водопада с крестами из птичьих костей в горле. Помогает Рихтеру местная полицейская, которая родилась в загадочной деревне.
Премьера 23 октября.
«Мастодонт»
«Иви», Okko, Wink, Premier
12+
Главная роль досталась Федору Добронравову, компанию на экране ему составили Ольга Медынич, Елена Яковлева, Дмитрий Харатьян и другие актеры.
Виктор Петрович — вдовец и чиновник в мэрии Зауральска. Его особенность — он категорически не признает современные технологии. Неожиданно он выясняет, что в столице у него есть взрослая дочь и она тоже на государственной службе — возглавляет один из департаментов Министерства цифрового и перспективного развития. Виктор отправляется в Москву разобраться, действительно ли это его дочь.
Сериал уже доступен на онлайн-площадках.
«Падение дома Ашеров»
Netflix
18+
Одноименный рассказ Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров» и несколько других его произведений экранизировали в виде мини-сериала в жанре хоррор. Взялся за проект Майк Флэнаган, в его портфолио «Призрак дома на холме», «Доктор Сон», «Окулус» и другие известные ужасы. Режиссер перенес события из книг в современность.
Брат и сестра Родерик и Мадлен Ашер владеют успешной фармацевтической компанией, но в основе их бизнеса лежит коррупция. Внезапно наследники династии Ашеров начинают умирать при необъяснимых обстоятельствах. Семью преследует загадочная женщина.
«Падение дома Ашеров» выйдет на Netflix 12 октября.
«Локи»
Disney+
16+
Первый сезон популярного шоу по киновселенной Marvel завершился не слишком удачно для протагонистов: временная линия разрушилась и появилась мультивселенная. Во втором сезоне бог хитрости и обмана Локи, которого вновь сыграл Том Хиддлстон, и специальный агент Мобиус М. Мобиус вынуждены вместе путешествовать во времени. Им предстоит отловить Сильви — альтернативную женскую версию Локи.
Первый сезон стал настоящим хитом и даже выдвигался на несколько престижных индустриальных наград, в том числе шесть раз на «Эмми».
Первый эпизод второго сезона уже доступен на Disney+. Новые серии будут выходить еженедельно, а финал придется на 10 ноября.
«Уроки химии»
Apple TV+
18+
В основу «Уроков химии» лег одноименный бестселлер американской писательницы Бонни Гармус. Главная роль досталась обладательнице «Оскара» за лучшую женскую роль (фильм «Комната») Бри Ларсон.
Америка, 1950-е. Элизабет мечтает посвятить себя науке, а конкретно — химии. Девушке живется непросто: ее увольняют из лаборатории, в которой она работала. Неожиданно ей предлагают вести кулинарное телешоу. После ее появления передача становится популярной, а Элизабет получает возможность влиять на тысячи зрительниц. Она решает вдохновить других на изменения в жизни.
«Уроки химии» появятся на Apple TV+ c 13 октября.
«Ужастики»
Hulu
6+
Новые «Ужастики» — комедийный хоррор-сериал по мотивам популярных в 1990-е детских книг Р.Л. Стайна и перезапуск одноименного сериала 1995 года.
По сюжету пять старшеклассников расследуют загадочную смерть подростка Гарольда, погибшего 30 лет назад. Компания случайно освобождает потусторонние силы, среди которых не самый дружелюбный дух Гарольда. Теперь им предстоит всё исправить и выяснить, какие секреты скрывают их родители.
Над шоу работали опытные специалисты: Роб Леттерман («Покемон. Детектив Пикачу»), Стив Бойум («Сверхъестественное») и Николас Столлер («Платонические отношения»).
С 13 октября на Hulu.
«Пять ночей с Фредди»
Peacock
18+
«Пять ночей с Фредди» — популярная франшиза компьютерных хоррор-игр про одержимых роботов-аниматроников. Создатель серии Скотт Коутон приложил руку к сценарию релиза. Главную роль исполнил Джош Хатчерсон, его зрители видели в «Голодных играх». Продюсирует ленту обладатель нескольких номинаций на «Оскар» Джейсон Блум.
Сюжет фильма не сильно отличается от задумки игр: охранник Майк Шмидт устраивается работать на ночную смену в «Пиццерию Фредди Фазбера». Когда-то это заведение было популярным, но теперь это полузаброшенный центр. Там он сталкивается с необъяснимым: четыре аниматроника, которые являются символами ресторана, свободно перемещаются по ночам и пытаются убить любого, кто останется в пиццерии после полуночи. Майк должен продержаться пять ночей.
Хоррор-экранизация выйдет на Peacock 27 октября.