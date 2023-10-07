Секс в большом баре: дебют Дарьи Мороз, «ФК Родина» и новый «Локи»

В октябре на more.tv и Wink — криминальная комедия «ФК Родина», на Okko — «Секс. До и после», а на KION — док «ANNA ASTI. Путь феникса». Netflix порадует фанатов Эдгара По «Падением дома Ашеров», на Disney+ покажут второй сезон хита Marvel «Локи», а на Peacock — адаптация популярной хоррор-игры «Пять ночей с Фредди». «Известия» рассказывают о главных премьерах месяца в онлайн-кинотеатрах .

«ФК Родина»

more.tv, Wink

18+

Криминальная комедия расскажет о провинциальной футбольной команде «Родина». Неожиданно мэр, он же владелец клуба, прекращает финансирование организации и спортсмены остаются без денег и соревнований. От безвыходности мужчины идут на сделку с местным криминальным авторитетом — им предстоит перевезти контрабанду в Китай, тогда их команду выкупят. По законам жанра всё идет не по плану: футболисты становятся должниками, их преследует китайская мафия, а новым владельцем клуба становится капитан команды.

Над сценарием «Родины» работали авторы популярного сериала «Трудные подростки»: Алексей Воробьев, Екатерина Матвиенко и Дмитрий Видавский. Главная роль досталась Роману Евдокимову.

Первые эпизоды появятся на more.tv и Wink 12 октября. Всего планируется восемь серий, финальные выйдут в конце ноября.

«Секс. До и после»

Okko

18+

События сериала разворачиваются в баре «Лед». Здесь знакомятся, назначают свидания и обсуждают отношения разные герои и пары . Зрители узнают о проблемах стендап-комика и феминистки, супружеской пары, переживающей кризис. Дарья Мороз сыграла эффектную владелицу заведения.

«Секс. До и после» — режиссерский дебют Дарьи Мороз. Она уже успела приложить руку к популярным сериалам «Содержанки» и «Жить жизнь», но в роли продюсера. Релиз состоит из 14 коротких новелл по 15–30 минут.

Первые четыре серии можно будет посмотреть на Okko уже 12 октября.

«Против всех», второй сезон

START

16+

Комедия про упрямого деда Захара получила новый сезон. В нем Занозины продолжат бороться за земельный участок , а противостоять им будет генеральская дочь Барбара, которая готова пойти на всё, лишь бы получить желаемое. Помочь семье может общественный резонанс, и для этого они становятся участниками ток-шоу.

К своим ролям вернулись актеры, которых зрители видели в первом сезоне, а злодейкой стала Александра Ребенок. Второй сезон стартует с 16 октября.

«ANNA ASTI. Путь феникса»

KION

18+

Фото: youtube.com/ANNA ASTI

«Путь феникса» — документальный фильм, рассказывающий об одной из самых популярных современных певиц России . В ленте уделили особое внимание ее творческому пути, а также реальной персоне, скрывающейся за медийной маской. Картина посвящена не только самой певице, но и ее команде. Зрителям покажут, как готовят зрелищные шоу Анны Асти и как создавались ее главные хиты.

Помимо Анны Асти, в «Пути феникса» снялся Филипп Киркоров. Для режиссера дока Азата Григоряна это уже второй фильм о российских звездах: в 2022 году он рассказал о Басте («Баста. Суперигра»). Картина появится на KION 20 октября.

«Убить Риту»

Premier

18+

«Убить Риту» — криминальная драма с элементами черной комедии, режиссером выступила Мария Агранович («Люби их всех», «The Телки»). Главную роль в проекте исполнила Евгения Борзых, которая летом получила приз за лучшую женскую роль в этом сериале на фестивале «Пилот».

Главная героиня сериала — бывшая учительница химии Рита. После увольнения она решает заработать своими навыками и убрать богатый коттедж после бурной вечеринки : ее химические составы выведут любые пятна. Случайно Рита уничтожает следы убийства важного в городе человека. Теперь за ней гоняются бандиты, полиция и даже спецслужбы — Рита что-то скрывает.

Премьера намечена на 19 октября.

«Объяснялкины»

«Кинопоиск»

18+

«Объяснялкины» — анимационный сериал для взрослых, продюсерами которого стали популярные блогеры Егор Лоскутов и Дмитрий Сыендук .

Мультсериал рассказывает об «идеальной» семье, которая ведет образовательное телешоу. Передача так успешна, что на них обращают внимание стриминговые сервисы. Семья подписывает контракт и оказывается в ловушке: теперь героям нельзя стареть и съезжать с квартиры. Более того, они обязаны постоянно что-то объяснять. Чтобы вырваться на свободу, Объяснялкины решают саботировать собственное шоу и добиться увольнения.

Премьера анимации запланирована на 19 октября.

«Исчезнувшие»

Amediateka

18+

«Исчезнувшие» — совместный проект Новой Зеландии и Ирландии. Это детектив на оккультную тему с элементами драмы. Режиссерами выступили Питер Бюргер и Ханна Куинн, оба уже привлекли внимание индустрии у себя на родине.

Следователь из Дублина Тео Рихтер, которого сыграл Ричард Флуд («Бесстыжие», «Анатомия страсти», «Сделано в Италии»), вынужден ехать в новую Зеландию — там бесследно пропала группа ирландских туристов . В последний раз их видели в живописной деревушке, в которой уже происходило подобное. Тела всех без вести пропавших находили у водопада с крестами из птичьих костей в горле. Помогает Рихтеру местная полицейская, которая родилась в загадочной деревне.



Премьера 23 октября.

«Мастодонт»

«Иви», Okko, Wink, Premier

12+

Главная роль досталась Федору Добронравову, компанию на экране ему составили Ольга Медынич, Елена Яковлева, Дмитрий Харатьян и другие актеры.

Виктор Петрович — вдовец и чиновник в мэрии Зауральска. Его особенность — он категорически не признает современные технологии . Неожиданно он выясняет, что в столице у него есть взрослая дочь и она тоже на государственной службе — возглавляет один из департаментов Министерства цифрового и перспективного развития . Виктор отправляется в Москву разобраться, действительно ли это его дочь.



Сериал уже доступен на онлайн-площадках.

«Падение дома Ашеров»

Netflix

18+

Одноименный рассказ Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров» и несколько других его произведений экранизировали в виде мини-сериала в жанре хоррор . Взялся за проект Майк Флэнаган, в его портфолио «Призрак дома на холме», «Доктор Сон», «Окулус» и другие известные ужасы. Режиссер перенес события из книг в современность.

Брат и сестра Родерик и Мадлен Ашер владеют успешной фармацевтической компанией, но в основе их бизнеса лежит коррупция. Внезапно наследники династии Ашеров начинают умирать при необъяснимых обстоятельствах. Семью преследует загадочная женщина.

«Падение дома Ашеров» выйдет на Netflix 12 октября.

«Локи»

Disney+

16+

Первый сезон популярного шоу по киновселенной Marvel завершился не слишком удачно для протагонистов: временная линия разрушилась и появилась мультивселенная. Во втором сезоне бог хитрости и обмана Локи, которого вновь сыграл Том Хиддлстон, и специальный агент Мобиус М. Мобиус вынуждены вместе путешествовать во времени. Им предстоит отловить Сильви — альтернативную женскую версию Локи .

Первый сезон стал настоящим хитом и даже выдвигался на несколько престижных индустриальных наград, в том числе шесть раз на «Эмми».

Первый эпизод второго сезона уже доступен на Disney+. Новые серии будут выходить еженедельно, а финал придется на 10 ноября.

«Уроки химии»

Apple TV+

18+

В основу «Уроков химии» лег одноименный бестселлер американской писательницы Бонни Гармус . Главная роль досталась обладательнице «Оскара» за лучшую женскую роль (фильм «Комната») Бри Ларсон.

Америка, 1950-е. Элизабет мечтает посвятить себя науке, а конкретно — химии. Девушке живется непросто: ее увольняют из лаборатории, в которой она работала. Неожиданно ей предлагают вести кулинарное телешоу . После ее появления передача становится популярной, а Элизабет получает возможность влиять на тысячи зрительниц. Она решает вдохновить других на изменения в жизни.

«Уроки химии» появятся на Apple TV+ c 13 октября.

«Ужастики»

Hulu

6+

Новые «Ужастики» — комедийный хоррор-сериал по мотивам популярных в 1990-е детских книг Р.Л. Стайна и перезапуск одноименного сериала 1995 года .

По сюжету пять старшеклассников расследуют загадочную смерть подростка Гарольда, погибшего 30 лет назад. Компания случайно освобождает потусторонние силы, среди которых не самый дружелюбный дух Гарольда. Теперь им предстоит всё исправить и выяснить, какие секреты скрывают их родители.

Над шоу работали опытные специалисты: Роб Леттерман («Покемон. Детектив Пикачу»), Стив Бойум («Сверхъестественное») и Николас Столлер («Платонические отношения»).

С 13 октября на Hulu.

«Пять ночей с Фредди»

Peacock

18+

«Пять ночей с Фредди» — популярная франшиза компьютерных хоррор-игр про одержимых роботов-аниматроников . Создатель серии Скотт Коутон приложил руку к сценарию релиза. Главную роль исполнил Джош Хатчерсон, его зрители видели в «Голодных играх». Продюсирует ленту обладатель нескольких номинаций на «Оскар» Джейсон Блум.

Сюжет фильма не сильно отличается от задумки игр: охранник Майк Шмидт устраивается работать на ночную смену в «Пиццерию Фредди Фазбера» . Когда-то это заведение было популярным, но теперь это полузаброшенный центр. Там он сталкивается с необъяснимым: четыре аниматроника, которые являются символами ресторана, свободно перемещаются по ночам и пытаются убить любого, кто останется в пиццерии после полуночи . Майк должен продержаться пять ночей.

Хоррор-экранизация выйдет на Peacock 27 октября.