Еще один сельский фельдшерско-акушерский пункт открыли в Хабаровском крае

В селе Марусино в районе имени Лазо в Хабаровском крае открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Пункт рассчитан на 25 посещений в смену. Получить медпомощь в нем может прикрепленное население — 359 человек, в том числе 109 детей. Пока что прием ведет фельдшер из села Соколовка, который приезжает два раза в неделю, но планируется привлечение медработника на полный рабочий день.

«ФАП оснащен необходимым медицинским оборудованием. Предусмотрена возможность проведения телемедицинских консультаций», — прокомментировал министр здравоохранения края Юрий Бойченко.

Как уточняет ИА AmurMedia, в ближайшее время в Марусино ожидается прибытие автопоезда «Здоровье». Местные жители смогут пройти осмотр у терапевта, сделать флюорографию и посетить стоматологический кабинет.

Строительство ФАПа велось с октября 2022 года по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».