Теория нефтяного заговора

Еще совсем недавно цены на нефть марки Brent приближались к отметке в $100 за баррель, а различные мировые марки нефти и вовсе превышали эту отметку. Сегодня Brent торгуется на уровне $84 за бочку. И в этом снижении на рынке увидели связь с тайными переговорами Вашингтона и Эр-Рияда. Портал Axios сообщил, что группа высокопоставленных советников президента США Джо Байдена на минувшей неделе тайно посетила Саудовскую Аравию, чтобы обсудить нормализацию отношений королевства с Израилем.

Якобы целью поездки стало продолжение переговоров о возможном соглашении между Израилем и Саудовской Аравией. Источники подчеркивают, что администрация Байдена надеется добиться заключения так называемой мегасделки до того, как действующий президент перенаправит основные усилия на кампанию по своему переизбранию в 2024 году.

История циклична. 50 лет назад в октябре 1973-го военный конфликт между коалицией арабских государств с одной стороны и Израилем с другой, более известный как «Война Судного дня», разделил мир на коллективный Запад и Восток при союзничестве с Советским Союзом. США и Западная Европа сразу же встали на сторону Израиля и начали оперативно поставлять туда оружие. Арабскую коалицию поддержал СССР, который также оказывал существенную военную помощь.

Когда конфликт закончился, США остались фактически без запасов нефти, впрочем, как и сегодня. После того как в прошлом году администрация Байдена высвободила из резервов 180 млн баррелей, восполнить их не удается до сих пор. Объемы стратегического резерва сегодня находятся на минимумах с 1983 года и составляют порядка 351,28 млн баррелей.

Более того, крупнейшее хранилище нефти в США, расположенное в городе Кушинг, сегодня испытывает серьезные проблемы. НПЗ работают на пределе возможностей, поэтому объемы резервуаров близки к эксплуатационному минимуму, что оказывает влияние на качество нефти — она становится вязкой, и ее нельзя извлечь.

А тем временем цены на топливо бьют рекорды. За галлон там дают более $4, а в прошлом году в ряде штатов они и вовсе превышали $5 за тот же объем. Кстати в 1970-х история была такой же, даже еще хуже. Тогда на АЗС выстроились километровые очереди, где давали не более 10 галлонов бензина в одни руки.

В итоге американский рынок стали захватывать малолитражные японские автомобили, а заводы принимали решение переехать в более дешевый Китай. Последствия нефтяного эмбарго коснулись и Европы, где промышленное производство сократилось. Что, в общем-то, мы наблюдаем и сегодня.

И тогда, 50 лет назад, ровно как и сегодня, Вашингтон пытался договорится с Эр-Риядом. США хотели, чтобы Саудовская Аравия возобновила поставки нефти, а взамен Штаты предлагали военную помощь. Вырученные от торговли нефтедоллары Эр-Рияд вновь должен был направлять в США — в виде покупки американских гособлигаций, финансируя расходы бюджета. При этом,одним из требований саудитов стала секретность сделки — чтобы избежать претензий от соседей — союзников Эр-Рияда. В итоге сделка состоялась. Одни получили нефть, другие военную поддержку, а нефтью весь мир стал торговать в долларах.

Однако, после сланцевой революции в США, когда цены на нефть рухнули и родился ОПЕК+, отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом стали охладевать. Масло в огонь было подлито после истории убийства осенью 2018 года журналиста The Washington Post Джамала Хашкаджи. Американцы возложили ответственность на наследного принца королевства.

В общем, с наращиванием собственной добычи интерес к Эр-Рияду со стороны Вашингтона стал утихать. А Саудовская Аравия нашла нового союзника в лице России. И сегодня именно эти две страны фактически рулят нефтяным рынком мира, несмотря на то что производство нефти в США сегодня составляет порядка 13 млн баррелей в сутки против 9 млн баррелей, что у саудитов, что у нас. Но при этом они явно задают тон в принятии решений, что в ОПЕК, что в ОПЕК+. И цены на нефть покорно реагируют на согласованные действия последних в части сокращения добычи и экспорта нефти.

А тем временем во всем мире растут затраты на энергоресурсы, а соответственно на комплектующие, да и в целом подталкивают мировую инфляцию вверх, замедляя экономический рост. И мало того, что в предвыборный год цены на топливо для американского президента Джо Байдена — очень ранимая тема, так еще и удаляется его «зеленая мечта». Сегодня из-за роста затрат и ограничений в цепочках поставок даже участники рынка возобновляемых источников энергии говорят о том, что вряд ли миру удастся прийти к углеродной нейтральности к 2050 году.

Понятно, почему США вновь решили наладить отношения с Эр-Риядом, союз которого с Москвой явно путает предвыборные карты Байдену. Но вот поведутся ли саудиты на заигрывания дедушки Джозефа, тем более что заигрывает он сегодня так же с нефтяными Тегераном и Каракасом? Последние, кстати, уже не первый год страдают от американских санкций.

Безусловно, никто не будет оглядываться на Москву, в вопросах национальных интересов, но как раз-таки Россия, в отличие от США, предлагает партнерам равноправные взаимоотношения. И в дуэте Вашингтон — Эр-Рияд именно американцы будут навязывать мелодию своей первой скрипки, что для гордых арабов неприятная перспектива.

Да и что могут выиграть саудиты от увеличения добычи и падения цен на нефть — снижение капиталовложений в отрасль, сворачивание проектов и обеднение бюджета? Многие западные эксперты заявляли о том, что, сокращая производство, Саудовская Аравия сама себя лишает доходов, но, как выяснилось, рост цен с большим избытком компенсирует сокращение объемов продаж. Согласно прогнозу Energy Aspects, доходы от нефти Саудовской Аравии в III квартале этого года вырастут почти на $30 млн в день по сравнению с прошлым, или примерно на 5,7%. За три месяца это около $2,6 млрд. К тому же саудиты не верят в быстрый энергопереход и пока делают ставку на углеводороды.

Что же касается военной помощи от США, то Эр-Рияд уже совсем не тот, что был в 1970-х. У него достаточно средств и возможностей, к тому же Вашингтон сегодня сконцентрирован на Украине, которую, кстати тоже почти бросил. В начале октября США утвердили бюджет на 45 дней, однако в эти расходы страны не вошла поддержка Киева.

Как ни крути, но на сегодняшний момент очевидных бонусов от союза с Вашингтоном для Эр-Рияда не прослеживается. Что же до снижения цен на нефть в последние дни, так это связано с тем, что рынок отыграл уже сокращение добычи и экспорта и реагирует не на тайные переговоры, а на снижение потребления бензина в США и рост запасов.

Автор — руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России

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