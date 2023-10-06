Злак внимания: в России трансформируют систему аграрного образования

Минсельхоз заявил о формировании системы «полного цикла» в аграрном образовании — от школы до предприятия. Вместе с адаптацией образовательных программ под реальные потребности бизнеса и усилением практической составляющей это позволит готовить специалистов с более высокими компетенциями и заместить импорт в наукоемких направлениях. Подробности — в материале «Известий».

Только вперед

Отечественный АПК находится на подъеме: базовые показатели Доктрины продовольственной безопасности достигнуты, а некоторые даже превышены — по зерну, сахару, растительному маслу, мясу и рыбе, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания на агропромышленной выставке «Золотая осень-2023». Но этот сектор требует инноваций. Он должен стать более наукоемким и технологичным, чтобы оставаться таким же эффективным. А для этого нужны специалисты, разбирающиеся в «умной» обработке полей, в генной инженерии и робототехнике, в переработке продовольственных отходов и других важных сферах, считает председатель правительства.

«Показатели, рекорды, урожаи, развитие науки и технологий — за всем этим стоят люди», — согласен министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Поэтому качественная подготовка кадров — это инвестиции в будущее АПК, считает он. Сейчас нужны специалисты, которые готовы адаптироваться к меняющимся тенденциям и открыты новым технологиям. В их обучения государство готово вкладывать значительные ресурсы, системно развивая аграрные вузы и адаптируя образовательные программы под нужды агробизнеса.

Образовательный подход

В этом смысле показательна площадка, которую в этом году выбрал Минсельхоз для проведения «Золотой осени». Впервые выставка проходит на территории главного сельскохозяйственного вуза страны — РГАУ-МСХА им. Тимирязева, и это во многом отражает фокус аграрного ведомства на развитии науки и образования.

Многое в этом направлении уже делается. По сути, государство, вузы и бизнес берут на себя заботу о подготовке специалиста от школьной скамьи до выхода на работу в отраслевое предприятие. Уже сейчас в России открыты почти 1,2 тыс. агроклассов, к которых учатся более 20 тыс. школьников, рассказал Патрушев. Помимо преподавания общеобразовательных предметов, в них учат разбираться в технике и технологиях, дают основы растениеводства, животноводства и экономики сельского хозяйства. При этом выпускникам агроклассов начисляют дополнительные баллы к ЕГЭ.

Для среднего звена работает программа «Профессионалитет»: в подготовке специалистов рабочих профессий напрямую задействованы агропредприятия. Получателями грантов под эту программу являются пять агровузов.

Задача высшего образования — максимальная адаптация под реальные запросы рынка. По словам Михаила Мишустина, более 3 тыс. крупных холдингов напрямую работают с агровузами, которых в системе Минсельхоза сегодня 46. Правительство поддерживает такую практику, компенсируя предпринимателям до 90% затрат — на подготовку своих сотрудников и студентов. В 2023 году из федерального бюджета планируется выделить на это более 225 млн рублей, что даст возможность пройти целевое обучение и производственную практику примерно 4,5 тыс. человек.

Цифровизация на подъеме

Особое место в образовательном процессе — у Тимирязевской академии. Здесь есть научные школы по всем сферам, важным для сельского хозяйства, отметил Мишустин. В самой академии говорят, что сейчас вуз формирует новый тип агроспециалистов, владеющих предметной областью в растениеводстве, животноводстве или агроинженерии, а также знаниями цифровых технологий.

На цифровой кафедре студенты могут бесплатно освоить компетенции в области искусственного интеллекта, виртуальной реальности, робототехники, разработки информационных систем, веб-игр. «Появление такого подразделения в вузе — уникальная возможность вместе с дипломом о высшем образовании получить дополнительную квалификацию в IT-сфере», — отмечают в академии.

Это направление сейчас особенно востребовано — цифровизация в отрасли оценивается пока на уровне 20-25%, хотя отечественных наработок много, отмечает директор Agrotech Hub биомедицинского кластера «Сколково» Наталья Чернышева. В АПК зачастую работают классические ИТ-специалисты, однако отрасли необходимо значительное количество практиков, умеющих квалифицированно пользоваться специфическими цифровыми решениями, говорит эксперт.

Помимо ИТ, у абитуриентов Тимирязевской академии популярны и другие актуальные специализации. Абсолютным рекордсменом среди поступающих на бакалавриат в 2023 году было направлении «Биология» — конкурс составил 22 претендента на одно бюджетное место. В число самых востребованных вошли специальности «Ветеринария», «Информационные системы», «Биотехнология» — по 16 человек на место. Чтобы поступить на направление «Агрономия», нужно было выдержать конкурс в 14 человек.

Технологии и бизнес

Привлекает абитуриентов и современная научно-техническая база агровузов. Так, в Тимирязевской академии за последние годы появилось множество новых оборудованных аудиторий, компьютерных классов, пространств для совместной работы. Например, Центр коллективного пользования был оснащен учебным и научным оборудованием почти на 1 млрд рублей. В него входят лаборатории химического анализа, почвенно-агрохимических исследований, геномного анализа, анализа кормов, физиологии питания животных.

Бизнес тоже заинтересован в привлечении новых кадров, которые не надо переучивать после вуза, поэтому напрямую участвует в подготовке специалистов. Например, группа «Черкизово» проводит лекции по ветеринарии в 20 вузах и среднеспециальных учебных заведениях страны. В самой компании действует программа дуального обучения, когда на протяжении двух лет студент два дня в неделю работает на производственной площадке, а три дня в неделю учится теории в своем вузе. Группа также плотно сотрудничает с профильными вузами. В частности, работает совместно с Московской государственной академией ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени К. И. Скрябина над созданием базовой кафедры для подготовки специалистов в сфере менеджмента качества и управления рисками.