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Эксперт рассказал о защите от афер с использованием нейросетей

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Преступники все чаще используют для финансовых афер нейросети, рассказал старший вице-президент — директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо. Чтобы обезопасить себя и свои банковские счета, считает эксперт, необходимо соблюдать правила безопасности, сформулированные с учетом растущих возможностей искусственного интеллекта.

В настоящее время, утверждает Миклухо, возможности нейросетей растут день ото дня, и представители криминальной сферы уже вовсю используют их. Так, с помощью искусственного интеллекта преступники подделывают банковские выписки и другие документы даже с высочайшей степенью защиты. С их помощью они вмешиваются в работу интернет-ресурсов, создавая фейковые новости и рассылки. Наконец, злоумышленники активно используют в своей работе чат-ботов. ИИ создает для них сценарии телефонных звонков и даже может поддержать разговор от имени мнимых сотрудников банков.

«Принципиальной разницы в том, что общаетесь ли вы с реальным злоумышленником или роботом, нет. Правила безопасности не зависят от применяемых мошенниками схем — с привлечением чат-бота или без него», — объясняет Дмитрий Миклухо.

По мнению эксперта, сегодня, чтобы защитить себя от ИИ-мошенника, необходимо строго соблюдать ряд правил информационной безопасности с учетом сегодняшних реалий. Так, не следует делиться личной информацией в соцсетях. С учетом новых возможностей ИИ, пользователям необходимо лично проверять всю информацию, поступающую от друзей или родственников в соцсетях и мессенджерах. Практически такое же правило действует для общения с чат-ботами: если в ходе общения бот или робот предлагает ввести личную финансовую информацию (коды из смс от банка, полные данные карты, ФИО, паспортные данные и т. д.) необходимо прервать общение и лично связаться с банком, сообщив о мошенничестве. Если же вы решили самостоятельно воспользоваться услугами нейросети, для начала убедитесь, что действительно оказались на официальном ресурсе, подчеркивает эксперт.

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