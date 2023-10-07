Трехзначный ход

В четверг и пятницу курсы доллара и евро на Московской бирже ускорили рост. При этом доллар поднялся выше 100 рублей в третий раз за год, до этого курс превышал эту отметку 14 августа и 3 октября. Евро же торговался выше 106 рублей впервые с 16 августа.

Нынешняя динамика рынка указывает на то, что спрос на валюту на Мосбирже превышает ее предложение. Поэтому мы видим прорывы американца выше 100, но закрепиться там в ближайшие месяцы паре, вероятно, не удастся. Для того чтобы понять дальнейшие перспективы рубля, нужно разобраться в принципах формирования его курса.

Для этого необходимо вернуться на несколько лет назад, в 2017-й. С этого года рубль дешевел примерно в 70% случаев, когда профицит счета текущих операций РФ сокращался, и наоборот. То есть если страна начинает импортировать больше товаров и услуг, чем экспортировать, и в нее в целом поступает меньше денег, чем уходит, то это давит на российскую валюту. Динамика этого показателя играет весьма значимую роль в формировании курса. Предыдущие годы (до 2017-го) мы не берем в расчет. Тогда рынок показывал аномальную динамику, которая была спровоцирована событиями 2014 года: присоединением Крыма и последовавшими за этим санкциями со стороны Запада.

За счет чего же формируется курс рубля? Профицит текущего счета РФ последовательно и быстро снижается с пика, которого он достиг во II квартале 2022 года. По данным Банка России, определяющим фактором здесь выступает сокращение положительного сальдо торгового баланса, это разница между объемами экспорта и импорта в денежном выражении. Совокупный показатель за январь–август 2023 года сократился на 68,3% относительно аналогичных цифр за 2022-й. Поэтому примерное удвоение курса доллара к рублю, которое произошло с конца II квартала 2022-го по настоящий момент, выглядит вполне закономерным.

Очередной ежемесячный отчет Банка России, который будет содержать обновленные цифры, должны опубликовать на следующей неделе. Пока же попробуем понять, что может дальше произойти с рублем, исходя из уже доступных данных.

Сокращение профицита торгового баланса в январе–августе 2023 года было обусловлено резким снижением стоимости экспорта в годовом сопоставлении (–31,8% г/г), а также значительным ростом импорта (+17% г/г). Кроме того, в два с лишним раза увеличился дефицит баланса внешней торговли услугами.

Сокращение экспорта стало следствием двух факторов: уменьшения его физических объемов и падения мировых цен, например, на энергоносители. Дальнейшая динамика первого показателя выглядит неочевидной на фоне рисков глобальной рецессии, которая может повлечь за собой сокращение мирового спроса на энергоносители. А динамика второго показателя, напротив, внушает оптимизм, так как мировые цены на нефть в сентябре заметно выросли. Средняя стоимость бенчмарка Brent в период с января по август включительно составляла примерно $80,5 за баррель против $92 в сентябре.

На этом фоне заметно подорожала и основная российская экспортная смесь Urals: по данным Минфина РФ, в сентябре ее средняя цена составила $83,08 за баррель против $74 месяцем ранее. Помимо повышения мировых цен на нефть этому способствовало и сокращение дисконта между Brent и Urals до $10,9 за баррель против $12,2 в августе.

Таким образом, при прочих равных экспорт из РФ в стоимостном выражении должен в ближайшей перспективе увеличиться, так как риски глобальной рецессии пока остаются лишь возможными. Однако серьезным фактором давления на рубль здесь может стать продажа российских энергоносителей за валюты дружественных стран вроде индийской рупии, которые затем зависают на зарубежных банковских счетах в отсутствие возможности их конвертировать или использовать.

Что касается импорта, то в обозримой перспективе он, вероятно, останется высоким из-за необходимости замещения поставок. При этом в ближайшее время спрос на привозимые товары может несколько снизиться на фоне роста процентных ставок по потребительским кредитам.

Дефицит баланса внешней торговли услугами может в ближайшие месяцы сократиться на фоне завершения сезона отпусков и снижения потока туристов из РФ за границу.

Среди других факторов, которые потенциально способны повлиять на курс рубля, можно выделить быстрое повышение ключевой ставки Банком России. А также — вербальные интервенции в поддержку российской валюты со стороны представителей различных органов власти, включая президента РФ. Однако тот факт, что доллар вновь штурмует отметку 100 спустя всего полтора месяца после отката, начавшегося в середине августа, говорит об одном: как минимум в краткосрочной перспективе риски роста курса выше этой отметки выглядят высокими.

Если же говорить о горизонте ближайших месяцев, то пара вполне может вернуться к более фундаментально обоснованным уровням в области 90–95. Этому будет способствовать увеличение предложения валюты со стороны экспортеров — особенно если решится проблема с зависшими рупиями. Или же — возможное общее ослабление доллара, который выглядит сильно перекупленным.

Автор — бывший старший вице-президент банка «Открытие»

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