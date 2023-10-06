Мишустин поручил изучить идею продления кредитов по промышленной ипотеке

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минфину до 14 ноября изучить возможность продления срока предоставления кредитов по программе «Промышленная ипотека» с семи до 10 лет. Об этом говорится 6 октября в сообщении на сайте правительства РФ.

Премьер-министр РФ дал поручения по итогам стратегической сессии по развитию малого и среднего предпринимательства, которая состоялась в начале сентября.

«К 14 ноября Минпромторг и Минфин должны рассмотреть возможность продления срока предоставления кредитов в рамках востребованного бизнесом механизма «Промышленной ипотеки» с 7 до 10 лет», — отмечается в сообщении.

Об этом Мишустина попросил во время сессии один из представителей бизнеса. Министр, как указывается, поддержал инициативу.

В сентябре правительство России утвердило параметры промышленной ипотеки, кредиты выдаются на срок до семи лет по льготной ставке от 3 до 5% годовых. Это предоставляет возможность приобретения недвижимости для промышленного производства в объеме до 500 млн рублей по ставке не более 5% годовых, средства предоставляются на срок семи лет.

В феврале 2023 года Минпромторг разработал проект постановления правительства, по которому размер льготного кредита по данной программе будет увеличен в четыре раза — до 2 млрд рублей, пишет «Газета.Ru».

В марте 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность увеличения срока льготного кредитования по промышленной ипотеке с 7 до 15 лет.