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При разливе озера в Индии более сотни человек пропали без вести

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Фото: REUTERS/Amit Dave
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При разливе ледникового озера Лхонак на северо-востоке Индии по меньшей мере 14 человек погибли и 102 пропали без вести. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает издание The Guardian.

«В результате стихийного бедствия, произошедшего в среду, пострадали более 22 тыс. человек. Более 3 тыс. туристов также оказались в затруднительном положении после того, как наводнение смыло основные автомагистрали и мосты», — говорится в материале издания.

Озеро Лхонак вышло из берегов из-за затяжных дождей, утверждает издание. За короткое время в Индии выпало пять месячных норм осадков. Также в горной долине Тиста из-за дождей частично рухнула плотина.

Спасательные работы затруднены из-за продолжающихся дождей. Синоптики спрогнозировали дальнейшее ухудшение погодных условий в регионе в ближайшие дни.

Ранее, 10 сентября, на северо-восток Ливии обрушился циклон «Даниэль». Он принес штормовой ветер и ливни с грозами. В результате города Суса и Дерна были объявлены зонами стихийного бедствия. Количество погибших превысило 11 тыс. человек, а 20 тыс. числятся пропавшими без вести. Позднее стало известно, что более 50 детей отравились из-за загрязнения воды.

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