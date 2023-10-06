Испытанное потрясение

В России успешно завершены испытания ракеты «Буревестник». Об этом 5 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал Владимир Путин. Президент особо подчеркнул, что это «крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой».

Глава государства неслучайно отметил эту техническую особенность изделия — такой ракеты нет ни у кого в мире. Мы стали первыми. Работы над летательными аппаратами с ядерным двигателем велись с 1950-х годов. Россия успешно завершила эту программу.

В чем уникальность «Буревестника»? Прежде всего в том, что ядерного топлива хватит на несколько месяцев работы. То есть ракета может очень долго патрулировать в воздухе, ожидая дальнейших команд.

«Буревестник» взлетит и уйдет в район ожидания. Причем он может быть протяженностью в тысячи километров. На боевом дежурстве ракета сможет находиться очень долго — недели и даже месяцы, ожидая координаты цели. После их получения начнет атаку.

Причем сбить ее практически невозможно. Она будет обходить любые зоны противовоздушной или противоракетной обороны. Ядерная энергетическая установка позволит это сделать, ей не надо будет лететь к цели по кратчайшей траектории, экономя топливо.

Можно предположить, что создание такой ракетной системы стало возможно благодаря работе отечественных ядерщиков в девяностые и нулевые годы. В это время был совершен прорыв в создании малогабаритных ядерных реакторов. Ученым и инженерам удалось создать модель, которая может размещаться на компактных ядерных аппаратах — и не только летающих, но и плавающих. Достаточно вспомнить проект беспилотного ядерного аппарата «Посейдон». Это близкие по технологиям изделиям.

Конечно, не стоит забывать и о советском заделе в этой области — нам досталось хорошее наследство.

При разработке «Буревестника» были проведены уникальные по своей сложности испытания. Понятно, что любая авария такой ракеты может привести к радиоактивному заражению больших территорий.

По этой причине испытания реального образца «Буревестника» проходили на военном атомном полигоне РФ, который расположен на архипелаге Новая Земля.

Впервые о создании «Буревестника» Владимир Путин упомянул 1 марта 2018 года, выступая с посланием Федеральному собранию. Тогда же он рассказал о новой тяжелой межконтинентальной ракете «Сармат», комплексе лазерного оружия «Пересвет», гиперзвуковом «Кинжале», а также о беспилотном ядерном аппарате «Посейдон». Это те системы вооружения, которые способны обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед.

Причем «Буревестник» — это уникальная система ядерного сдерживания. Делали его не для нападения. Важно другое: он способен обеспечить гарантированное нанесение удара по агрессору, использовавшему ядерное оружие.

Я повторюсь, что отразить удар «Буревестника» сейчас невозможно. Противнику придется создавать системы противовоздушной обороны и обнаружения таких ракет. Это очень дорого, но самое главное — это долгий процесс. Необходимы не только ракеты, способные перехватить «Буревестник», но и системы его обнаружения — космические, надводные, воздушные и наземные.

Понятно, что зоны ожидания «Буревестника» будут труднодоступны для потенциального противника. Например, они могут находиться посреди Северного Ледовитого океана, в отдаленных районах Тихого океана или над Сибирью. И отследить полет такой ракеты будет очень сложно. Возможному противнику придется усиливать космическую группировку, создавать новые эшелоны ПВО, в том числе морского и даже космического базирования.

ПВО, защищающее от таких систем, создать гораздо сложнее, чем сами ракеты, а ее развертывание будет стоить очень дорого. Эта сумма окажется несравнимо больше той, что потраченная на разработку «Буревестника». На это уйдут миллиарды, но самое главное — годы.

При необходимости — если будет политическая воля и решение — Россия может достаточно быстро начать серийный выпуск «Буревестников». В текущей обстановке, когда ОПК заряжен на результат, дополнительно выпустить 100 таких ракет мы можем в достаточно короткий период времени — думаю, это год, максимум два. На фоне общих оборонных расходов это будет не столь чувствительно.

Важно понять: мы не говорим, что завтра начнем развертывать эти боевые системы. Мы никому не хотим ими угрожать.

Автор — военный эксперт, главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia

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