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Путин подтвердил предстоящую встречу с премьер-министром Ирака в России

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Фото: ТАСС/Zuma
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Президент России Владимир Путин подтвердил предстоящую встречу с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани в России. Об этом он сообщил 5 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«У нас очень добрые отношения с Ираком. И мы приветствуем визит премьер-министра Ирака в Россию», — отметил президент.

По его словам, есть много вопросов, которые представляют взаимный интерес, в том числе в сфере энергетики и логистики. Кроме того, планируется обсудить вопросы безопасности в стране.

«Уверен, что этот визит будет очень продуктивным и является своевременным», — подчеркнул Путин.

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О том, что премьер-министр Ирака планирует посетить столицу России 10–11 октября для встречи с Путиным, агентство Reuters сообщило накануне. Отмечалось, что планируется обсудить политическое и экономическое сотрудничество между странами.

В начале февраля министр иностранных дел России Сергей Ларов посетил Ирак с двухдневным визитом. В Багдаде Лавров встретился с президентом страны Абдель Латифом Рашидом, премьер-министром страны Ас-Судани, а также с председателем парламента Мухаммедом Хальбуси и со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном. Стороны обсуждали вопросы двусторонних отношений в сфере экономики, а также международной и региональной проблематики.

По итогам визита глава МИД РФ сообщил, что Москва и Багдад планируют перейти на оплату поставок нефти в валютах «надежных стран» и таким образом уйти от доллара в двусторонних экономических отношениях.

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