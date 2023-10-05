Путин не увидел необходимости в смене российской ядерной доктрины

Необходимости в обновлении российской доктрины применения ядерного оружия нет. Об этом в четверг, 5 октября, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства напомнил, что в документе обозначены две причины, когда возможно применение ядерного оружия. Первой является удар по территории РФ, а второй — угроза существованию страны.

«Нет такой ситуации, при которой, допустим, сегодня что-то угрожало бы российской государственности и существованию российского государства», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что, кроме того, потенциальный противник знает возможности РФ в ядерном плане.

«Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голове применить ядерное оружие в отношении России», — добавил президент.

Еще в начале апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что Москва никому не угрожает ядерной войной, утверждения об обратном являются пропагандой. По его словам, военная доктрина РФ предусматривает несколько сценариев, при которых может быть применено ядерное оружие. Небензя подчеркнул, что «сейчас определенно не та ситуация», которая была бы предусмотрена документом.

В том же месяце бывший разведчик США Скотт Риттер сказал, что Россия способна победить Украину без применения ядерного оружия даже при полной мобилизации второй стороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.