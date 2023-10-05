Фрадков рассказал о необходимости кооперации в борьбе с киберпреступностью

В условиях цифровизации банковской сферы важно усиливать взаимодействие между финансовыми организациями, совершенствовать механизмы информационного обмена, в том числе международные, для эффективного противодействия финансовым преступлениям, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.

Выступая на Международном форуме по финансовой безопасности «Сириус-2023», он отметил, что цифровизация банков, в частности, усиление роли биометрических технологий в банковской сфере, развитие онлайн-банкинга, больших данных и цифровых валют, рост рынка цифровых платежей, требуют постоянного развития механизмов финансовой безопасности.

Фрадков отметил, что банк использует современные системы защиты от киберпреступников и тестирует их, моделируя хакерские атаки с участием экспертов. По словам Фрадкова, ПСБ проводит работу с сотрудниками и клиентами по повышению финансовой грамотности.

Глава банка подчеркнул, что полностью цифровой финансовый мир в ближайшие несколько лет станет новой реальностью. «В ПСБ доля полностью автоматизированных операций малого и среднего бизнеса в цифровых каналах составляет порядка 60%. В розничном сегменте уже 65% клиентов активно используют цифровые банковские сервисы. Уверен, что уже через пять лет эта цифра будет 100% по всем сегментам банковского бизнеса», — добавил Фрадков.

Форум «Сириус-2023» состоялся в рамках финального этапа III Международной Олимпиады по финансовой безопасности. В деловой программе приняли участие глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Участники обсудили вопросы финансовой безопасности в контексте глобальных изменений, обменялись мнениями относительно актуальных рисков в этом направлении, предложили меры по их минимизации.