Россельхозбанк возобновил сельскую ипотеку

Россельхозбанк возобновил предоставление сельской ипотеки. Об этом 5 октября сообщила на пленарной сессии форума «Женщины в АПК» на ХХV российской агропромышленной выставке «Золотая осень» первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Заявки на кредитование принимаются на сумму до 6 млн рублей сроком до 25 лет по ставке до 3%.

«Сельская ипотека работает, и работает она хорошо. С каждым годом спрос на этот продукт всё больше. С января по октябрь 2023 года Россельхозбанк выдал сельскую ипотеку более чем 12 тыс. семей, это 38,5 млрд рублей, что уже на 35% выше результата всего прошлого года. В целом с начала действия программы, начиная с весны 2020 года, мы помогли улучшить жилищные условия 100 тыс. российских семей, выделив на это более 200 млрд рублей», — отметила Жачкина.

На пленарной сессии заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко указала на необходимость оказания поддержки в решении проблем занятости и комфортной жизни на селе.

«Для этого правительство реализует программу комплексного развития сельских территорий, бюджет которой в этом году в два раза больше, чем на старте программы, и достиг 65 млрд рублей», — сказала Абрамченко.

Доля РСХБ на рынке сельской ипотеки в 2023 году превышает 80%.

По данным цифровых сервисов Россельхозбанка «Свое Село» и «Свое Жилье», особенно высокий спрос на программу сельской ипотеки наблюдается в республиках Татарстан, Башкортостан и Удмуртия, а также в Новосибирской, Оренбургской, Нижегородской и Белгородской областях. На эти семь регионов приходится порядка 50% от всех выдач по сельской ипотеке в 2023 году.

Для удобства клиентов подать заявку на ипотечный кредит по программе можно на цифровых сервисах «Свое Село» и «Свое Жилье». Там же можно найти дом или участок, рассчитать стоимость строительных работ, подобрать проекты придомовых построек или заказать авторские дизайн-проекты.

В августе Министерство сельского хозяйства России сообщило, что на фоне повышения Центробанком РФ ключевой ставки и «в целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств» временно приостановлена выдача сельской ипотеки.

В конце сентября стало известно, что согласование Минсельхозом заявок по сельской ипотеке возобновлено.