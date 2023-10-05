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ТПП РФ предложила обеспечить спрос для производителей компонентов лекарств

ТПП РФ: необходимо обеспечить спрос для производителей компонентов лекарств
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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предложила проработать механизмы гарантированного спроса на продукцию малотоннажной химии, которая используется для создания лекарственных препаратов. Об этом «Известиям» 5 октября сообщил глава палаты Сергей Катырин.

«Требуется проработать механизмы гарантированного спроса на продукцию малотоннажной химии, чтобы обеспечить постоянную загрузку мощностей химического комплекса и рентабельность продукции. В противном случае наши лекарства будут дороже зарубежных аналогов, в том числе из Индии или Китая», — сказал он.

По его словам, учитывая небольшие требующиеся объемы по отдельным химическим веществам, стоит проработать вопросы о механизме государственного возмещения затрат на закупку отечественных субстанций.

«Также можно подумать о поддержке экспорта продукции малотоннажной химии, применяемой для получения лекарственных средств», — добавил Катырин.

Он напомнил, что, согласно Стратегии развития фармацевтической промышленности, к 2030 году доля российских препаратов полного цикла на рынке должна вырасти почти до 70%, а объем производства препаратов в денежном выражении удвоиться и составить 1,4 трлн рублей.

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8 сентября в Минпромторге сообщили, что в России обеспечены все условия для соблюдения патентных прав разработчиков и производителей инновационных лекарственных препаратов. Таким образом ведомство прокомментировало просьбу крупной британско-шведской фармацевтической группы AstraZeneca о признании незаконным решения Минздрава РФ о регистрации лекарственного препарата для лечения онкологии «Осимертиниб».

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