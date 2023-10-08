Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Россияне стали продавать дешевую ипотеку
Общество
Эксперт Кошкин объяснил неготовность армии Израиля к атаке ХАМАС
Мир
В ООН сообщили о 20 тыс. внутренне перемещенных лиц в секторе Газа
Мир
Блинкен призвал Палестину к восстановлению стабильности в регионе
Мир
Израиль ударил по используемым ХАМАС в военных целях мечетям
Мир
В Вене прошел митинг в поддержку палестинской группировки ХАМАС
Мир
Алиев обвинил Францию в возможной напряженности на Южном Кавказе
Спорт
Футбольный клуб «Ростов» проиграл «Краснодару» в гостевом матче
Мир
В Эквадоре был убит еще один подозреваемый в гибели кандидата в президенты
Общество
Путин поздравил российских аграриев с профессиональным праздником
Мир
Росавиация временно ограничила ночные вылеты из РФ в Израиль
Общество
Квартиру Зеленских в Ялте выставили на аукцион за 24,6 млн рублей
Мир
Российская авиакомпания Red Wings временно сократит полеты между РФ и Израилем
Мир
Военный эксперт предположил длительную подготовку ХАМАС перед нападением на Израиль

«Игра вслепую»: как выглядят турниры и тренировки незрячих шахматистов

Авторский фотопроект о необычном сообществе
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Слепые шахматисты
Фото: Анастасия Пентюхина
Проблемы со зрением и даже его отсутствие — не повод отказаться от любимой игры. Специальный проект о слабовидящих шахматистах сняла российская фотограф Анастасия Пентюхина. Как устроена жизнь этих необычных спортсменов — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Слепые шахматисты
Фото: Анастасия Пентюхина
Двукратный чемпион мира по шахматам Сергей Смирнов. Его портрет украшает шахматный зал в Культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых
На весь экран
Слепые шахматисты
Фото: Анастасия Пентюхина
Существуют особые брайлевские шахматы. В каждой клетке находится отверстие, куда вставляется фигура. А черные клетки чуть приподняты относительно белых
На весь экран
Фото: Анастасия Пентюхина
Шахматисты не видят доску во время партии, поэтому для них разработаны специальные тренинги по развитию памяти и пространственного мышления
На весь экран
Фото: Анастасия Пентюхина
Юлия Тараненко — из шахматно-шашечной семьи. Она играет сама и преподает, как и ее мать
На весь экран
Слепые шахматисты
Фото: Анастасия Пентюхина
У Евгения Суслова проблемы со зрением начались еще в детстве. Чтобы освоить шахматы, он читал книги и тренировался, используя лупу. Сегодня у него полностью отсутствует зрение, но он продолжает играть
На весь экран
Слепые шахматисты
Фото: Анастасия Пентюхина
Шахматный набор, созданный специально для турнира в Санкт-Петербурге
На весь экран
Слепые шахматисты
Фото: Анастасия Пентюхина
Анастасия Самсонова — одна из шахматисток, участвующих в соревнованиях
На весь экран
Слепые шахматисты
Фото: Анастасия Пентюхина
Дамир Чигарев известен как многократный чемпион Узбекской СССР
На весь экран
Слепые шахматисты
Фото: Анастасия Пентюхина
Часы в шахматах для незрячих тоже особенные, они называются «брайлевским прибором»
На весь экран
Слепые шахматисты
Фото: Анастасия Пентюхина
Незрячие шахматисты — тесное сообщество людей, посвятивших жизнь любимому спорту. Они поддерживают друг друга не только за доской, но и в свободное время
На весь экран
Слепые шахматисты
Фото: Анастасия Пентюхина
Государственного финансирования не хватает для содержания команд и проведения соревнований, поэтому обеспечение всем необходимым берут на себя энтузиасты
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023