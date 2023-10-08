«Игра вслепую»: как выглядят турниры и тренировки незрячих шахматистов

Проблемы со зрением и даже его отсутствие — не повод отказаться от любимой игры. Специальный проект о слабовидящих шахматистах сняла российская фотограф Анастасия Пентюхина. Как устроена жизнь этих необычных спортсменов — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Анастасия Пентюхина
Двукратный чемпион мира по шахматам Сергей Смирнов. Его портрет украшает шахматный зал в Культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых
На весь экран
Фото: Анастасия Пентюхина
Существуют особые брайлевские шахматы. В каждой клетке находится отверстие, куда вставляется фигура. А черные клетки чуть приподняты относительно белых
На весь экран
Фото: Анастасия Пентюхина
Шахматисты не видят доску во время партии, поэтому для них разработаны специальные тренинги по развитию памяти и пространственного мышления
На весь экран
Фото: Анастасия Пентюхина
Юлия Тараненко — из шахматно-шашечной семьи. Она играет сама и преподает, как и ее мать
На весь экран
Фото: Анастасия Пентюхина
У Евгения Суслова проблемы со зрением начались еще в детстве. Чтобы освоить шахматы, он читал книги и тренировался, используя лупу. Сегодня у него полностью отсутствует зрение, но он продолжает играть
На весь экран
Фото: Анастасия Пентюхина
Шахматный набор, созданный специально для турнира в Санкт-Петербурге
На весь экран
Фото: Анастасия Пентюхина
Анастасия Самсонова — одна из шахматисток, участвующих в соревнованиях
На весь экран
Фото: Анастасия Пентюхина
Дамир Чигарев известен как многократный чемпион Узбекской СССР
На весь экран
Фото: Анастасия Пентюхина
Часы в шахматах для незрячих тоже особенные, они называются «брайлевским прибором»
На весь экран
Фото: Анастасия Пентюхина
Незрячие шахматисты — тесное сообщество людей, посвятивших жизнь любимому спорту. Они поддерживают друг друга не только за доской, но и в свободное время
На весь экран
Фото: Анастасия Пентюхина
Государственного финансирования не хватает для содержания команд и проведения соревнований, поэтому обеспечение всем необходимым берут на себя энтузиасты
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.