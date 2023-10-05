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Гора Монблан потеряла более двух метров за два года

Francetvinfo: высочайшая вершина Европы Монблан потеряла более 2 м за два года
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Фото: Global Look Press/Daniel Bärtschi
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Самая высокая вершина Альп и Западной Европы за два года потеряла более чем 2 м. Об этом 5 октября сообщила радиостанция Francetvinfo.

Специалисты измерили высоту Монблана в сентябре, она составила 4805,59 м. В 2021 году показатель равнялся 4807,81 м.

Высоту Монблана измеряют ежегодно с 2001 года, цифры меняются из-за размера слоя снега, покрывающего вершину.

Высота горы составляет 4792 м и меняется на несколько миллиметров из-за подъема Альп и движения тектонических плит.

«Изменчивость высоты Монблана между 4806 и 4811 м существовала всегда. Все ледяные шапки имеют естественную сезонную изменчивость в зависимости от осадков и ветров», — объяснил директор по исследованиям CNRS в Шамбери, геоморфолог Людовик Раванель.

По его словам, более значительное снижение высоты вершины может быть вызвано глобальным потеплением.

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К 2100 году подавляющее большинство ледников исчезнет из-за глобального потепления, вызванного деятельностью человека, предупредил он.

Весной 2020 года китайская экспедиция отправилась на Эверест, чтобы провести очередной замер его высоты. Команда состояла из нескольких десятков альпинистов и геодезистов министерства природных ресурсов КНР. По итогам исследователи сообщили, что Эверест стал выше на 86 см, достигнув 8848,86 м.

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