Спиленное в Британии вандалами дерево Робин Гуда повредило объект ЮНЕСКО

В Великобритании платан Сикамор-Гэп, также известный как «дерево Робин Гуда», при падении повредил Вал Адриана, который включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом в среду, 4 октября, сообщила газета The Times.

Первоначальный осмотр места происшествия британской исторической организацией Historic England выявил небольшие повреждения памятника культурного наследия, однако полноценное обследование можно будет провести только после того, как упавшее дерево уберут.

Ранее национальный парк Нортумберленд сообщил, что самое известное в Британии дерево было спилено вандалами. После расследования полиция задержала 16-летнего подростка и пожилого мужчину. Они были отпущены под залог, однако теперь против них может быть выдвинуто обвинение не только в умышленном акте вандализма, но еще и в нанесении ущерба объекту культурного наследия.

Вал Адриана — оборонительное укрепление длиной в 117 км, построенное древними римлянами при императоре Адриане в 122–128 годах для предотвращения набегов враждебных племен.

Ранее, 23 сентября, стало известно, что экосистемы «Берекетли Гарагум», «Гаплангыр», «Репетек» и «Ераджи» пустыни Каракумы были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это было сделано в рамках транснациональной серийной номинации «Холодные зимние пустыни Турана».