В Москве ребенок облизал бутылку и попал в больницу с ожогом рта
В Москве годовалый ребенок попал в больницу 3 октября, после того как облизал горлышко бутылки с химикатом для удаления жира, «антижир», сообщает источник «Известий».
Малыш нашел бутылку с химикатом в квартире и тут же решил облизать горлышко. У ребенка сразу же началось сильное раздражение вокруг рта, и он стал вести себя беспокойно. Родители сразу же вызвали скорую медицинскую помощь.
«Ребенка доставили в детскую больницу. Его госпитализировали в токсикологическое отделение», — уточнил собеседник редакции.
Врачи установили диагноз «химический ожог слизистой полости рта». Состояние ребенка и другие подробности произошедшего устанавливаются.
Ранее, 2 сентября, в Уссурийске ребенок упал в открытый люк сетевого колодца. В колодце находилась горячая вода, в результате падения мальчик был доставлен в больницу с термическими ожогами голени. Врачи определили у него ожог не менее 20% поверхности тела.
После произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).