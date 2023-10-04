В штате Орегон небольшой самолет врезался в жилой дом

В штате Орегон в США два человека погибли и еще один получил травмы после того, как небольшой самолет врезался в крышу жилого дома. Об этом 4 октября сообщила местная служба спасения.

Согласно сообщениям службы, смерть двух из находившихся в самолете была констатирована на месте, третий был извлечен пожарными из самолета и доставлен в больницу с серьезными травмами.

Во время крушения в доме находились несколько человек, однако они вовремя покинули помещение, никто из них не пострадал.

Ранее в этот день портал BNN сообщил о крушении учебного самолета Военно-воздушных сил (ВВС) страны в колумбийском городе Кали во вторник, 3 октября. Уточняется, что на борту находились два члена экипажа.