Жена футболиста Дэвида Бэкхема впервые рассказала о его измене

Дизайнер и экс-участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм впервые прокомментировала измену своего мужа Дэвида с личной помощницей. Об этом 3 октября сообщил The Sun.

Брак футболиста и дизайнера оказался под угрозой развода, после того как Бекхэма обвинили в интрижке на сборах в Испании в 2003 году.

По словам издания, Виктория во время рассказа об измене мужа и чувствах, которые она испытала после этого, еле сдерживала слезы. Дэвид добавил, что сам «до сих пор не понимает, как им удалось пережить 2003 год, но он и Виктория знали, что им нужно бороться за свою семью».

«За всю жизнь это было самое несчастливое состояние, в котором я находилась. Это был трудный период: казалось, что мир настроен против нас», — сказала Виктория.

Знакомство Виктории и ее будущего мужа Дэвида произошло в 1997 году на футбольном матче, на который ее позвала коллега по группе Spice Girls Мел Си. Почти через год с момента знакомства Виктория и Дэвид объявили о своей помолвке, а 4 июля 1999 года состоялась их свадьба. За годы брака у пары появилось четверо детей: сыновья Круз, Ромео, Бруклин и дочь Харпер.

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