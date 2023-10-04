Создатели сериала «Плакса» запустят сайт против буллинга

В России появился сайт, призванный раскрыть тему буллинга и рассказать тем, кто может столкнуться с травлей, как ее распознать и противостоять ей. Портал запустили создатели сериала «Плакса» — Национальная Медиа Группа (НМГ), видеосервис Wink, телеканал СТС и «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН».

В рамках проекта заработала платформа «Я не Плакса». На ней собрана информация о том, что такое буллинг, о его последствиях и способах борьбы с ним. Кроме того, размещены контакты некоммерческих организаций (НКО) и профильных фондов, помогающих людям, против которых направлена травля, а также телефоны горячих линий для детей, родителей и учителей.

Частью социального проекта также станет хештег #янеплакса. Создатели сериала предлагают подросткам, подвергшимся буллингу, размещать его в своих социальных сетях. Это делается для того, чтобы привлечь внимание друзей, семьи, учителей и специалистов НКО. Адрес сайта и QR-код со ссылкой будут появляться в начале и в конце каждой серии «Плаксы».

Автор идеи и генеральный продюсер сериала Сергей Жуков отметил, что с травлей в школе, по статистике, сталкивается большинство подростков.

«Так есть сейчас, и так было раньше, когда слова «буллинг» еще не существовало. Мне тоже в свое время доставалось от одноклассников за то, что выделялся и ездил на конкурсы. Наш сериал — это своего рода видеокнижка о буллинге, его проявлениях и способах преодоления, о том, как важно быть внимательным к детям, их особенностям и помогать их талантам. Поэтому нужно, чтобы сериал посмотрели все поколения: школьники, мамы, папы, бабушки и дедушки, учителя. Если после просмотра поколения хоть чуть-чуть лучше станут понимать друг друга — значит, всё было не зря, и мы сделали хорошее дело», — отметил он.

Руководитель КСО Национальной Медиа Группы, импакт-продюсер сериала Мария Залунина отметила, что тема школьной травли сегодня особенно актуальна, и подчеркнула важность оказания максимальной и своевременной помощи зрителям, которые узнают себя в героях сериала.

«Для Национальной Медиа Группы интеграция в контент помогающих инструментов и выстраивание вокруг развлекательного контента социально преобразующей экосистемы — регулярная практика, показавшая свою эффективность в таких проектах, как «Чики», «Стая», «Трудные подростки», «Тетя Марта» и другие. Мы как ведущий производитель и дистрибутор медиаконтента осознаем свою ответственность за социальный эффект того контента, который мы производим. Особенно этот эффект важен, когда мы говорим о подростковой и молодежной аудитории», — подчеркнула Залунина.

Гендиректор видеосервиса Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) Антон Володькин со своей стороны напомнил, что честно снятое кино является одним из лучших способов донести до широкой аудитории ценности и смыслы, важные для каждого.

«Поэтому Wink поддерживает фильмы и сериалы, которые не только развлекают зрителя, но и говорят о чем-то сложном и близком многим людям. Да, порой это не самые приятные вещи, как буллинг. Но молчать о проблеме, которая, к сожалению, касается миллионов подростков, нельзя. «Плакса» из кинопроекта вырастает в проект социальный, и это говорит о том, что мы очень вовремя решили привлечь внимание к этой теме. Надеюсь, инициативы, которые запускаются в рамках нашего проекта, помогут не только подросткам, сталкивающимся с травлей, но и, что не менее важно, взрослым, которые ищут способы поддержать детей», — заключил он.

«Плакса» — 8-серийный проект из линейки Wink Originals. Цифровая премьера состоялась 28 сентября, а в новом сезоне сериал покажет телеканал СТС. В проекте снялись Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Татьяна Орлова и другие.