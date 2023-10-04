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Эксперт рассказал, когда питомцу нужна помощь зоопсихолога

Зоопсихолог Метелин: агрессивным и пугливым животным нужна помощь зоопсихолога
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Домашние питомцы, так же как и люди, иногда сталкиваются с различными психологическими проблемами. О том, какой специалист помогает животным с ними справиться и когда нужно обратиться за помощью, «Известиям» 4 октября рассказал зоопсихолог сервиса «Лапка» Константин Метелин.

Он отметил, что зоопсихолог — это специалист, который разбирает поведение животных, знает, как питомцы воспринимают мир и почему проявляют себя определенным образом.

«Зоопсихологи являются своеобразными переводчиками, которые помогают людям понять язык животных, переводя его на человеческий. Дело в том, что владельцы часто гуманизируют своих четвероногих друзей и ждут от них закономерного поведения, поэтому зоопсихолог работает в первую очередь с владельцами, объясняя им, как устроена психика их любимцев и как научиться коммуницировать с ними», — рассказал Метелин.

В частности, по его словам, владельцы нередко обращаются к зоопсихологу из-за агрессивного поведения животного, например когда любимец рычит и лает на хозяина, пытается укусить или поцарапать, нападает на других питомцев в доме и на улице.

«Навязчивое поведение, вой или лай в отсутствие людей также являются значимой причиной для обращения к специалисту. Иногда у питомцев проявляется и избыточная пугливость, которая выражается в чрезмерной реакции на стрессовые ситуации или на бытовые действия и звуки. Все эти поведенческие проявления создают дискомфорт и требует вмешательства психолога для животных», — добавил специалист.

Также он отметил, что некоторые питомцы испытывают большой стресс во время прогулок. Зоопсихолог помогает тем животным, для которых ежедневные поездки в лифте и на машине, выход во двор и взаимодействие с незнакомыми людьми и животными становятся испытанием. По его словам, боязнь перемещений не только ограничивает мобильность питомца, но и является источником стресса и неудобств для хозяина и его любимца.

«Комнатная нечистоплотность и сложности с походами в туалет тоже могут подтолкнуть заботливых владельцев к обращению к зоопсихологу. Питомцы, испытывающие психологические проблемы, могут оставлять лужи по квартире или, наоборот, стать чрезмерно чистоплотными, зализывая и зачесывая отдельные места. Следствием ментальных нарушений становится в том числе и порча домашнего имущества: в норме любимец не должен царапать мебель, копать землю, грызть обувь и провода или разбрасывать мусор», — рассказал Метелин.

После того как владелец животного описал зоопсихологу имеющуюся проблему, специалист начинает собирать информацию о жизни и окружении питомца — как часто пушистый любимец выходит на прогулки, с кем он регулярно коммуницирует, как устроен дом, где расположены лежанки, лотки и миски, с какими игрушками хвостатый любит играть и так далее.

«На основе собранных данных зоопсихолог предоставляет хозяину индивидуальные рекомендации, которые касаются воспитания, дрессировки, ухода и создания комфортных условий для питомца. Например, специалист может посоветовать приобрести более длинный поводок для собаки, подобрать нужные игрушки и подробно объяснить, как подружить между собой домашних животных. Далее врач будет следить за прогрессом питомца и при необходимости корректировать план лечения. В некоторых случаях зоопсихологи могут сотрудничать с ветеринарами и ветеринарными неврологами», — подытожил специалист.

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15 сентября специалист поддержки пользователей сервиса «Авиасейлс» Анна Павлова рассказала, как подготовиться к перелету с собакой. По ее словам, начать это делать стоит за два-три месяца для путешествия за границу и за две-четыре недели для полетов по России.

Подготовка включает посещение ветеринара, проставление прививок, оформление необходимых документов. Перед бронированием билетов она посоветовала уточнить политику авиакомпании для перевозки животных.

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