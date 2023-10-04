В Кремле прокомментировали введение Анголой для туристов из РФ безвизового режима

Введение безвизового режима другими странами указывает на стремление к выстраиванию дружественных отношений между государствами. Таким образом в среду, 4 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал введение для российских туристов безвизового режима Анголой.

«По-моему, давно всем стало ясно, что подобные рассуждения несостоятельны. Мир больше, чем страны коллективного Запада, всё больше стран тяготеют к тому, чтобы выстраивать отношения равноправные, основанные на уважении, общих интересах», — отметил он.

Песков также дополнил, что круг таких стран будет расширяться.

Накануне стало известно, что Ангола ввела безвизовый режим для россиян с 29 сентября, такой указ уже подписан президентом республики и вступил в силу. Россияне могут свободно прилетать в страну с туристической целью за один въезд не более чем на 30 дней, а в год — не более 90 дней.

По словам посола РФ в Анголе Владимира Тарарова, такая мера значительно упрощает общение между людьми, а также способствует развитию туризма и привлечению инвесторов.