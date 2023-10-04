Трое рабочих пострадали в Александровском парке в Петербурге

Три человека получили травмы во время выполнения работ в Александровском парке в Санкт-Петербурге. Пострадавших доставили в больницу.

По данным телеканала «78», один рабочий упал с высоты около 6 м. На двух других обрушилась штукатурка. Пострадавших доставили в Мариинскую больницу. По данным врачей, упавший рабочий получил повреждения коленного сустава и правой кисти, его состояние оценивается как удовлетворительное. Двое рабочих при падении штукатурки получили переломы и травмы головы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту происшествия проводится проверка.

В сентябре в Амурской области произошло обрушение стены цеха на кирпичном заводе в Тамбовском районе. 53-летний рабочий оказался под завалами и погиб.