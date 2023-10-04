МИД РФ заявил об ответе на запрет стран Европы въезда российских авто

Россия не оставит без ответа запрет со стороны стран Европы на въезд автомобилей с российскими номерами. Об этом 4 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я могу сказать, что в настоящее время профильными ведомствами ведутся контакты с целью проработки реакции на подобное. Мы, безусловно, когда эти решения будут согласованы, вас об этом уведомим. Могу сказать, что без должной реакции действия указанных стран Европейского союза не останутся», — сказала она на брифинге.

Захарова отметила, что Москва расценивает запрет на въезд автомобилей как нелегитимные действия в отношении российских граждан, в основе которых находятся национализм и неонацистская логика.

В сентябре Еврокомиссия подтвердила, что россияне не смогут въезжать на территорию ЕС на зарегистрированных в России автомобилях. Запрет затрагивает как личные, так и используемые в коммерческих целях легковые автомобили и транспортные средства, предназначенные для перевозки до 10 человек. Первоначально о запрете на въезд российских автомобилей заявили в Латвии, Литве, Польше, Финляндии, Эстонии и Германии. С 3 октября запрет также введен в Норвегии.

2 октября стало известно о случае изъятия российского автомобиля в Чехии, а также о присоединении Хорватии, Франции и Болгарии к запрету на въезд автомобилей из России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подобная мера является проявлением нацизма по отношению к гражданам РФ.