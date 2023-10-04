Машину с телом мужчины достали из реки в Астраханской области
Спасатели извлекли из реки затонувший автомобиль в Астраханской области. В салоне обнаружено тело мужчины.
Спасательные работы проводились в Наримановском районе 3 октября. В районе села Разночиновка из воды достали машину ВАЗ-2114. В салоне находилось тело мужчины 1990 года рождения. Об этом пишет «Астрахань 24». Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия.
В Омской области в сентябре возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли женщина и трое детей. Машина ВАЗ-2109 съехала в прикрытый кустами кювет, который оказался заполнен водой. Автомобиль полностью погрузился под воду, потерпевшие захлебнулись.