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В ЛНР вынесли приговор бойцу ВСУ за минирование домов в Северодонецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил
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Суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Бирина к 20 годам колонии за минирование трех жилых домов в Северодонецке. Об этом в среду, 4 октября, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) и приговорил Бирина к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Украинца признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «е», «ж» и «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды») и ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»).

Следствие установило, что в марте 2022 года Бирин минировал жилые дома для того, чтобы «увеличить число возможных жертв» среди мирных граждан. Кроме того, отмечается, что мужчина точно подбирал места для размещения осколочных заградительных мин «ОЗМ-72».

В результате подрывов погибли двое мужчин и одна женщина.

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Ранее, 3 октября, в ДНР трех боевиков «Азова» приговорили к 22 годам за обстрелы домов в Мариуполе. Военные, находясь на позиции, решили устроить обстрел по жилым домам на окраине города, для того чтобы напугать местных жителей, которые были враждебно настроены против его нацполка. По официальным данным, с 5 по 10 марта 2022 года было совершено не менее 100 выстрелов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак ВСУ.

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