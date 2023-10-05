Американская гонка: диски с Forza Motorsport появятся в конце октября

Физические носители с гоночным симулятором Forza Motorsport появятся в России в конце октября , рассказали «Известиям» ритейлеры. Задержка с поставками объясняется логистикой: импортировать диски необходимо в среднем три-четыре недели , большинство из них привозят из ОАЭ. Мировой релиз игры запланирован на 5 октября , первыми доступ получат обладатели премиум-издания, включающего раннюю возможность запуска новинки и бонусный контент. А уже 10-го числа в новинку смогут сыграть обладатели стандартной версии и подписчики сервиса Xbox Game Pass Ultimate . Эксперты расходятся во мнениях относительно того, сможет ли новинка от Microsoft составить конкуренцию другой популярной серии — Gran Turismo от Sony .

Когда в России

Диски с гоночным симулятором Forza Motorsport от компании Microsoft появятся в нашей стране в конце этого месяца . Мировой релиз для ПК и Xbox состоится 5 октября. Первыми поиграть в новинку смогут обладатели Ultimate-издания, которое включает в себя ранний доступ и различные бонусы, а спустя пять дней, 10 октября, — те, кто приобрел стандартную версию.

Фото: Microsoft

— Мы планируем продажи физических носителей для консолей Xbox с игрой Forza Motorsport в конце октябр я, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Wildberries.

Представители Ozon отметили, что гоночный симулятор появится в начале ноября. Игру представят частные продавцы , добавили в пресс-службе маркетплейса.

«Известия» также отправили запросы в Buka и «Ачивка» — обе компании занимаются импортом видеоигр в РФ.

Справка «Известий» Серия Forza Motorsport появилась в 2005 году эксклюзивно на приставке Microsoft — Xbox. Она представляет собой гоночный симулятор, где игрок может управлять реалистичными автомобилями известных производителей на лицензированных трассах вроде знаменитого немецкого автодрома «Нюрбургринг». Восьмую часть серии было решено переименовать в Forza Motorsport без номерной части, поскольку игра впервые выйдет не только на Xbox, но и на ПК.

— Физические носители привозят в РФ спустя три-четыре недели после мирового релиза игры . При этом надо понимать, что стоимость новинок формируется с учетом затрат на логистику, — рассказал главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Фото: Microsoft

Именно поэтому игры в России продаются дороже, чем в тех же Эмиратах , откуда импортируются физические носители. Например, в ОАЭ футбольный симулятор EA FC 24 стоит 279 дирхамов (около 7500 рублей), в РФ — 9000 рублей . Что-то подобное можно ожидать и в случае с Forza Motorsport, когда диски все же доберутся до нашей страны, добавил он.

Способы покупки

Новая Forza Motorsport официально не будет доступна для российских пользователей Xbox и ПК , поскольку 4 марта 2022 года компания Microsoft приостановила продажи продуктов на территории нашей страны.

Тем не менее у российских любителей виртуальных гонок есть несколько способов приобрести не только коробочные издания, но и цифровую версию продукта . Стоимость предзаказа новинки на платформах Plati.ru и «Авито» варьируется от 4500 до 7500 рублей.

Поскольку игра разработана внутренней студией Microsoft, она входит в подписку Xbox GamePass Ultimate, поэтому ее обладатели смогут скачать и поиграть в нее без дополнительной платы, но начиная с 10 октября . Однако если геймер хочет купить ранний доступ, то ему в любом случае придется преодолеть сложности с оплатой.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/ARIANA RUIZ

Новинку следует покупать в том регионе, где выпущена банковская карта. Несмотря на то что оплата игр через Турцию усложнилась, это все еще один из самых выгодных способов приобретения цифровых новинок . Например, стандартное издание Forza Motorsport в Турции стоит 1169 лир (4200 рублей), а в США — $70 (6951 рубль).

В частности, в конце сентября турецкие регуляторы постановили, что с виртуальных карт Ozan, Oldubil, Ininal и других можно будет приобретать товары только на турецких сайтах с так называемой печатью доверия, куда не входят магазины Xbox, PlayStation и Steam . Однако ограничение касается лишь анонимных виртуальных кошельков, поэтому, например, Ininal, для регистрации в котором требуется загранпаспорт, туда не входит . Пополнять его можно через сервис «Золотая Корона», на момент написания материала одна турецкая лира стоит 3,69 рубля.

Стоит ли играть

Опрошенные «Известиями» эксперты расходятся во мнениях относительно того, станет ли новая игра от Microsoft успешной .

— Forza Motorsport будет довольно сложно составить конкуренцию японской Gran Turismo, потому что последняя — это сильный бренд , по которой даже сняли одноименный фильм. Forza всегда воспринималась игроками как вторичный клон , — рассказал YouTube-блогер, автор канала Denis Major Денис Русаков.

Фото: Sony

С другой стороны, на Xbox и ПК более пяти лет не выходили качественные гоночные симуляторы . Главный конкурент — Gran Turismo, эксклюзив PlayStation 4 и 5. Во-вторых, это игра скорее про дотошное воссоздание «истории автомобилестроения», чем об адреналиновых гонках на супердорогих автомобилях. И, в-третьих, в созданной дочерней компанией Sony игре японский автопром почти всегда оказывается быстрее и выгоднее для прохождения, чем европейский, корейский или американский, что тоже приходится по вкусу не всем игрокам , сообщил Евгений Харитонов.

— Forza Motorsport — превосходное продолжение известной гоночной серии, оно не только поддерживает высокие стандарты жанра, но и задает новые , оставаясь в авангарде технологического прогресса в мире видеоигр. Это определенно ставит игру в ряд лидеров среди гоночных симуляторов и делает ее обязательной для прохождения любым энтузиастом гонок, — считает продюсер курса Game Design в XYZ School Аркадий Стогний.