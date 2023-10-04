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Разработан голосовой помощник для радиостанций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса МТТ подключил голосового робота, который может поздравлять радиослушателей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Цифровой ассистент работает на платформе VoiceBox. В начале сентября он начал принимать заявки на поздравления в прямом эфире радиослушателей станции «Радио России «Урал» в Екатеринбурге. За месяц робот обработал более 400 заявок.

«Голосовой робот приветствует радиослушателя, уточняет из какого города поступил звонок, интересуется, кого поздравить и какую песню поставить в качестве поздравления, причем все это он делает голосами популярных радиоведущих», — рассказали в компании.

Всю информацию о звонке ассистент фиксирует и передает в мессенджеры сотрудников в текстовом виде.

По словам ведущей одной из программ на радио Ларисы Рябининой, голосовой помощник «экономит время работы с заявками сотрудникам: больше не нужно вручную принимать звонки, расшифровывать их, сейчас все это делает искусственный интеллект».

Как рассказал руководитель проектного офиса МТТ Дмитрий Гордиенко, разработанные компанией голосовые помощники «применяются в совершенно разных отраслях и сценариях, от медицины до газовой промышленности». «Теперь он помогает слушателям радиостанции отмечать особые события в их жизни, поздравлять своих близких», — добавил Гордиенко.

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