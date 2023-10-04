Нейросети стали заменять учебники и хрестоматии

С началом учебного года «Яндекс» зафиксировал рост спроса на суммаризацию, то есть краткий пересказ текстов его генеративной нейросетью YandexGPT, а также на нейросетевой перевод. Об этом «Известиям» рассказал представитель поисковика.

В сентябре по сравнению с тем же периодом августа 2023 года доля запросов на краткий пересказ энциклопедических статей в общем объеме запросов на суммаризацию выросла почти вдвое и составила почти 20%. Доля пересказов песен и стихов увеличилась в 1,7 раза, а художественных произведений — в 1,4 раза.

Изначально автоматическая обработка текста, включающая его пересказ и перевод, — это большая помощь и в работе, и в образовании, считает профессор РГГУ и НИУ ВШЭ Максим Кронгауз. И краткий пересказ, и перевод текстов с помощью соответствующей программы, безусловно, сэкономит время, отмечает он.

«Сейчас люди очень активно исследуют разные способы применения больших языковых моделей для автоматизации своих рутинных задач. Суммаризация помогает пересказать материал, найти какую-то информацию. Мы видим, что студенты довольно успешно внедряют этот инструмент в свою жизнь», — рассказал руководитель департамента больших данных и информационного поиска факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Евгений Соколов.

Он привел пример, как студенты генерируют рекомендательные письма, которые после корректируют под себя, или пытаются использовать такие модели, чтобы грамотнее сформулировать те или иные мысли, которые хотят донести в тексте курсовой, дипломной работе, отчете или реферате.

«Такие опции нейросети — прекрасный инструмент для изготовления шпаргалок. Но если при написании обычной шпаргалки школьник или студент самостоятельно изучает учебные материалы, научную или художественную литературу, то при использовании искусственного интеллекта этого не происходит, человек не получает новые знания, не учится», — предупредил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Невольный пересказ: нейросети заменили школьникам и студентам хрестоматии