Реклама
Прямой эфир
Общество
Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Мир
Госдеп США одобрил продажу Испании ЗРК Patriot почти на $3 млн
Мир
В 2024 году российские туристы смогут доехать до Сухума на «Ласточке»
Мир
Путин на встрече с Бжанией поздравил народ Абхазии с прошедшим Днем независимости
Армия
Расчеты миномета «Тюльпан» уничтожили укрепрайон наемников ВСУ
Политика
Путин оценил позитивную динамику в развитии отношений РФ и Абхазии
Экономика
Число кафе в новостройках в Москве выросло на 50%
Мир
Блинкен заявил об изучении опций использования замороженных активов РФ для Украины
Мир
Бжания сообщил о размещении в Абхазии пункта постоянного базирования ВМФ РФ
Спорт
УЕФА намерен принять окончательное решение по юношеским сборным РФ к 10 октября
Стиль
Во Франции выставят на аукцион шляпу Наполеона Бонапарта
Мир
В Италии установили личности всех погибших при падении автобуса с эстакады
Спорт
В Госдуме не исключили возврат российских сборных к турнирам под эгидой ФИФА
Экономика
Совфед предложил кабмину обязать заводы ставить клеймо на бутылки для алкоголя

Нейросети стали заменять учебники и хрестоматии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С началом учебного года «Яндекс» зафиксировал рост спроса на суммаризацию, то есть краткий пересказ текстов его генеративной нейросетью YandexGPT, а также на нейросетевой перевод. Об этом «Известиям» рассказал представитель поисковика.

«Мы находимся на пороге взрывного роста нейросетей»
Президент РАН Геннадий Красников — о возвращении научной инфраструктуры, развитии российской микроэлектроники и восстании машин

В сентябре по сравнению с тем же периодом августа 2023 года доля запросов на краткий пересказ энциклопедических статей в общем объеме запросов на суммаризацию выросла почти вдвое и составила почти 20%. Доля пересказов песен и стихов увеличилась в 1,7 раза, а художественных произведений — в 1,4 раза.

Изначально автоматическая обработка текста, включающая его пересказ и перевод, — это большая помощь и в работе, и в образовании, считает профессор РГГУ и НИУ ВШЭ Максим Кронгауз. И краткий пересказ, и перевод текстов с помощью соответствующей программы, безусловно, сэкономит время, отмечает он.

«Сейчас люди очень активно исследуют разные способы применения больших языковых моделей для автоматизации своих рутинных задач. Суммаризация помогает пересказать материал, найти какую-то информацию. Мы видим, что студенты довольно успешно внедряют этот инструмент в свою жизнь», — рассказал руководитель департамента больших данных и информационного поиска факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Евгений Соколов.

Он привел пример, как студенты генерируют рекомендательные письма, которые после корректируют под себя, или пытаются использовать такие модели, чтобы грамотнее сформулировать те или иные мысли, которые хотят донести в тексте курсовой, дипломной работе, отчете или реферате.

«Такие опции нейросети — прекрасный инструмент для изготовления шпаргалок. Но если при написании обычной шпаргалки школьник или студент самостоятельно изучает учебные материалы, научную или художественную литературу, то при использовании искусственного интеллекта этого не происходит, человек не получает новые знания, не учится», — предупредил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Невольный пересказ: нейросети заменили школьникам и студентам хрестоматии

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023