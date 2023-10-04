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Заммэра Москвы Сергунина рассказала о работе креативного центра услуг для бизнеса

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Первый креативный центр услуг для бизнеса (ЦУБ), который открылся в столице 2021 году, обработал почти 2 тыс. заявок предпринимателей. Чаще всего они интересовались профильными мерами поддержки, инструментами для развития бренда и консультациями экспертов, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Около 44% поступивших запросов касалось мер поддержки предприятий в сфере моды. Остальные равномерно распределились между другими направлениями креативных индустрий. Самыми популярными темами консультаций стали привлечение финансирования, защита интеллектуальных прав, маркетинговое продвижение и участие в городских мероприятиях», — отметила Сергунина.

Так, в ЦУБ обратилась компания, специализирующаяся на изготовлении сувенирной продукции. Сотрудники центра, в частности, помогли ей подать заявку на грант для приобретения оборудования. В итоге предприятие закупило технику для печати на текстиле для создания корпоративной одежды и другой продукции по заказам Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и Сибирской угольной энергетической компании.

Также эксперты ЦУБ проконсультировали производителя экипировки для велоспорта и триатлона по кредиту на инвестиционные цели. При участии Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы предприниматель получил необходимые для развития деятельности средства менее чем за месяц.

По словам Сергуниной, столица формирует для творческих предпринимателей комплексную систему поддержки и развития на основе передовых мировых практик. Всего в этой сфере в Москве работает более 100 тыс. организаций.

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