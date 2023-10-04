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Врач назвала ранние проявления цирроза печени у людей старше 50 лет

Гепатолог Васильева: бледность кожи у людей старше 50 может указывать на цирроз
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Цирроз — хроническое заболевание печени, характеризующееся развитием соединительной ткани (фиброза) вместо функционирующих тканей органа. О ранних симптомах заболевания у людей после 50 лет, причинах его развития и способах диагностики «Известиям» 4 октября врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог Центра гепатологии «СМ-Клиники», к.м.н. Наталья Васильева.

Она отметила, что сложность диагностики и раннего выявления цирроза печени заключается в отсутствии симптомов вплоть до последней стадии, то есть декомпенсированного цирроза.

«Ранние проявления заболевания характеризуются слабостью, сонливостью, похудением, появлением сосудистых звездочек, бледностью кожи, кожным зудом и изменением цвета ладоней. Зачастую они выявляется случайно при обследовании в поликлинике или при подготовке к оперативному вмешательству», — рассказала Васильева

При этом цирроз печени чаще диагностируется у мужчин, чем у женщин, отметила врач.

«Среди причин развития цирроза печени: вирусные заболевания печени (такие как хронический вирусный гепатит); аутоиммунные поражения печени (аутоиммунный гепатит, первичный склерозирующий холангит и др.); длительное токсическое воздействие (алкоголя, лекарственных препаратов и др.); хронические застойные заболевания сердечно-сосудистой системы; болезни накопления (в частности, гемохроматоз — избыточное накоплении железа в тканях печени)», — добавила гепатолог.

Для раннего выявления цирроза печени, по ее словам, прежде всего, необходимо проведение ежегодной диспансеризации с исследованием клинического анализа крови — в первую очередь на уровень гемоглобина, лейкоцитов и тромбоцитов. Также важно проводить биохимическое исследование крови и исследование маркеров гепатитов, УЗИ органов брюшной полости.

«При наличии обнаружении изменений в органе проводятся МРТ или КТ органов брюшной полости и ряд эндоскопических исследований, позволяющих исключить кровотечения, которые являются одними из самых тяжелых осложнений цирроза печени», — подытожила врач.

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В марте уролог, врач ультразвуковой диагностики «ИНВИТРО Ростов-на-Дону» Сергей Дорошенко рассказал «Известиям», что болезни почек могут развиваться практически незаметно, но при этом лабораторные показатели могут изменяться еще до появления первых признаков заболевания. По его словам, проверять почки под контролем уролога рекомендуется не чаще чем раз в полгода, но не реже чем раз в год.

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