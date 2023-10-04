Врач назвала ранние проявления цирроза печени у людей старше 50 лет

Цирроз — хроническое заболевание печени, характеризующееся развитием соединительной ткани (фиброза) вместо функционирующих тканей органа. О ранних симптомах заболевания у людей после 50 лет, причинах его развития и способах диагностики «Известиям» 4 октября врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог Центра гепатологии «СМ-Клиники», к.м.н. Наталья Васильева.

Она отметила, что сложность диагностики и раннего выявления цирроза печени заключается в отсутствии симптомов вплоть до последней стадии, то есть декомпенсированного цирроза.

«Ранние проявления заболевания характеризуются слабостью, сонливостью, похудением, появлением сосудистых звездочек, бледностью кожи, кожным зудом и изменением цвета ладоней. Зачастую они выявляется случайно при обследовании в поликлинике или при подготовке к оперативному вмешательству», — рассказала Васильева

При этом цирроз печени чаще диагностируется у мужчин, чем у женщин, отметила врач.

«Среди причин развития цирроза печени: вирусные заболевания печени (такие как хронический вирусный гепатит); аутоиммунные поражения печени (аутоиммунный гепатит, первичный склерозирующий холангит и др.); длительное токсическое воздействие (алкоголя, лекарственных препаратов и др.); хронические застойные заболевания сердечно-сосудистой системы; болезни накопления (в частности, гемохроматоз — избыточное накоплении железа в тканях печени)», — добавила гепатолог.

Для раннего выявления цирроза печени, по ее словам, прежде всего, необходимо проведение ежегодной диспансеризации с исследованием клинического анализа крови — в первую очередь на уровень гемоглобина, лейкоцитов и тромбоцитов. Также важно проводить биохимическое исследование крови и исследование маркеров гепатитов, УЗИ органов брюшной полости.

«При наличии обнаружении изменений в органе проводятся МРТ или КТ органов брюшной полости и ряд эндоскопических исследований, позволяющих исключить кровотечения, которые являются одними из самых тяжелых осложнений цирроза печени», — подытожила врач.

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