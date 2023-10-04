Школьники назвали главные качества для учителя

Большая часть опрошенных школьников считает, что главным качеством для учителя является знание своего предмета (33%), при этом пунктуальность преподавателя оказалась самым малозначимым критерием для учеников. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного российской образовательной компанией MAXIMUM Education в преддверии Дня учителя, среди учеников с 1 по 11 класс. Результаты появились в распоряжении «Известий» 4 октября.

Также важными качествами для учителей школьники считают любовь к детям — так ответили 26%, справедливость (19%), чувство юмора (11%), объективность и требовательность (8%).

Среди недопустимых качеств педагога были названы некомпетентность (25%), конфликтность (21%), безразличие к своей работе (20%), неспособность принять другую точку зрения (20%) и необъективность (8%).

Помимо учителей в школе, главными наставниками в жизни школьники называют своих родителей (37%), своих друзей (16%), 13% — известную личность (например, актера, блогера). 14% отметили, что важную роль наставника в их жизни играют преподаватели дополнительного онлайн-образования и педагоги в кружках, а 9% заявили о сильном влиянии спортивного тренера.

Поступать в педагогический вуз собираются всего лишь 2% опрошенных. 29% заявили, что, хотя их и привлекает профессия учителя, педагоги недостаточно зарабатывают. Еще 17% отметили, что учитель — это привлекательная, однако слишком сложная и ответственная профессия. При этом среди тех, кто намерен стать педагогом, большинство (67%) вдохновились примером своего любимого учителя, а 33% считают, что у них получилось бы работать с детьми.

28% желали бы, чтобы их учителя проявляли больше инициативы по внеклассному общению с учениками. Также школьники хотели бы, чтобы педагоги понимали мемы (24%) и новые тренды в обществе и моде (17%). 12% заметили, что были бы рады видеть в учителях большую осведомленность о цифровых технологиях, а еще 5% заявили о необходимости участия педагогов в профессиональных конкурсах.

Кроме того, школьники рассказали, какие общепринятые фразы учителей часто произносятся их педагогами. Например, самой распространенной оказалась фраза «Я выйду на минутку, дверь открыта, я всё слышу» (19%). Также популярными стали выражения «Звонок для учителя» (13%), «Достаем двойные листочки» (12%), «За 30 лет преподавания вы — худший мой класс» (11%).

Дети также поделились своими ожиданиями относительно заработка педагогов. Наиболее распространенным ответом стало то, что учителя должны зарабатывать 50–70 тыс. рублей в месяц. 16% считают, что заработок учителей должен составлять 100–120 тыс. рублей в месяц, а 5% ответили, что эта сумма должна составлять больше 350 тыс. рублей.

Согласно опросу, большая часть респондентов (72%) собирается поздравлять учителей в текущем году с их профессиональным праздником. При этом 46% из них будут поздравлять педагогов всем классом.

В начале сентября психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков MAXIMUM Education Ирина Гришина рассказала «Известиям», как понять, что ребенку нужно менять школу. Первый сигнал — демотивация ребенка. Она выражается в том, что ребенок без интереса идет в школу, перестает делать домашние задания и вообще всем видом дает понять, что ему скучно, подчеркнула специалист. Второй сигнал — плохие отношения с одноклассниками или учителями. Третий сигнал — низкий уровень образования.