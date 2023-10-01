Жители Псковской области отдали мошенникам больше 1 млн рублей

В Псковской области проводится проверка по нескольким фактам телефонного мошенничества. В общей сложности граждане лишились больше 1 млн рублей.

Звонки поступали жителям Пскова, Острова и Великих Лук. Незнакомцы убеждали потерпевших, что на них кто-то якобы пытается оформить кредиты. Также псковичей обманывали с осуществлением операций купли-продажи товаров на различных сайтах. Об этом сообщает «Псковская лента новостей». Один из потерпевших доверился предложению высокого дохода.

Потерпевшие перевели мошенникам больше 1 млн рублей. Все они обратились в полицию. По каждому факту возбуждено уголовное дело.

В Иркутской области 70-летняя пенсионерка отдала мошенникам 1,7 млн рублей. Женщина поверила, что от ее имени кто-то пытается расторгнуть договор на оказание услуг мобильного оператора. Потерпевшая перевела на «безопасные» счета 1,7 млн рублей.