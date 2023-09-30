В Санкт-Петербурге завершился мотосезон

В Санкт-Петербурге состоялось закрытие мотосезона. Фестиваль «МотоГТО» прошел 30 сентября возле станции метро «Зенит».

В рамках него состоялись парад мотоциклов и показательные выступления мотоэкстремалов. Также участники могли проверить свои силы на состязаниях «Готов к труду и обороне».

Ранее, 23 сентября, закрытие мотосезона-2023 состоялось в Москве. Колонна мотоциклистов проехала от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу. Любители байков и представители мотоклубов проехали в общей сложности 31 км.