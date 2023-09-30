В Подмосковье возбудили дело из-за распыления баллончика в школе

В подмосковном Клину возбудили уголовное дело после того, как ученик распылил перцовый баллончик в классе. Об этом 30 сентября сообщило главное следственное управление СК России по Московской области.

«Следственным отделом по городу Клину ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство)», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что 29 сентября 14-летний ученик решил сорвать урок и распылил в воздух баллончик. Несколько учеников после этого обратились за медицинской помощью.

По данным Telegram-канала Mash, ученик хотел пораньше уйти домой и для этого распылил газ под партой. В итоге отравилась половина его сверстников. Большинству из них оказали помощь на месте, троих госпитализировали с ожогами слизистой.

Ранее, 28 сентября, семиклассник распылил перцовый баллончик на перемене в школе станицы Кисляковской в Краснодарском крае. Во время инцидента рядом с подростком находилось около 50 человек. После распыления газа из здания эвакуировали 320 учеников и сотрудников учреждения. Одна девочка была доставлена в реанимацию.